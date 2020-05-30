Темперамент женщины можно определить по шлейфу аромата, который она оставляет после себя. Для каждой важно найти именно свой запах, который будет выделять ее среди других. И это не так легко сделать, как может показаться на первый взгляд.

Можно попробовать десятки духов и не почувствовать того единственного, а бывает, что удается выбрать идеальный вариант с первого раза, если знать, как это правильно делать. Cosmopolitan поделился 7 хитростями, как найти свой запах.

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Как выбрать идеальный аромат духов

Определитесь с любимым временем года и едой. Вкусовые и обонятельные рецепторы имеют тесную связь. Даже если у вас насморк, то вы не чувствуете полноценного вкуса пищу. Поэтому, если вы поклонница жаркого лета, то вам подойдут духи с запахом моря. А тем, кто любит есть сладости, понравятся ванильные и шоколадные ароматы.

Вкусовые и обонятельные рецепторы имеют тесную связь. Даже если у вас насморк, то вы не чувствуете полноценного вкуса пищу. Поэтому, если вы поклонница жаркого лета, то вам подойдут духи с запахом моря. А тем, кто любит есть сладости, понравятся ванильные и шоколадные ароматы. Меняйте ароматы в зависимости от повода. Не стоит каждый раз покупать один и тот же флакон духов. Имейте в запасе несколько. Если вы собирайтесь на весеннюю прогулку в парк, то уместнее всего будет использовать духи с цветочными нотками, а на вечеринку – более классические.



Запах важен для женщины / Фото Pexels

Обратите внимание на концентрацию. Это важный момент в выборе духов. На флаконе должна быть пометка "eau de". То, что идет после нее указывает концентрацию духов. Духи и туалетная вода могут иметь одинаковый запах, но обычно у них разная концентрация. Поэтому они отличаются по устойчивости аромата.

Это важный момент в выборе духов. На флаконе должна быть пометка "eau de". То, что идет после нее указывает концентрацию духов. Духи и туалетная вода могут иметь одинаковый запах, но обычно у них разная концентрация. Поэтому они отличаются по устойчивости аромата. Демонстрируйте свое внутреннее состояние. Аромат духов должен подчеркивать вашу личность. Выбирая его, проанализируйте, кем вы себя позиционируете. Если хотите, чтобы вас воспринимали как строгую и деловую – отдайте предпочтение терпким ноткам. Хотите создать посыл нежности – свежие фруктовые и цветочные запахи самое то.

Аромат духов должен подчеркивать вашу личность. Выбирая его, проанализируйте, кем вы себя позиционируете. Если хотите, чтобы вас воспринимали как строгую и деловую – отдайте предпочтение терпким ноткам. Хотите создать посыл нежности – свежие фруктовые и цветочные запахи самое то. Подождите ночь. Туалетная вода имеет свойство сразу демонстрировать свой истинный запах. В то же время духам нужно больше времени, чтобы проявить себя. Даже Мэрилин Монро наносила каплю Chanel № 5 перед сном, чтобы днем ​​потрясающе пахнуть. Поэтому нанесите парфюм в магазине, вернитесь домой и на следующий день поймете стоит ли его покупать.

Лайфхак: не пробуйте одновременно более 3 различных запахов, потому что не сможете отличить их. Нанесите один аромат на левое запястье, второй – на правое, третий – на шею.



Как выбрать идеальные духи / Фото Pexels