Как выбрать свой идеальный аромат
Темперамент женщины можно определить по шлейфу аромата, который она оставляет после себя. Для каждой важно найти именно свой запах, который будет выделять ее среди других. И это не так легко сделать, как может показаться на первый взгляд.
Можно попробовать десятки духов и не почувствовать того единственного, а бывает, что удается выбрать идеальный вариант с первого раза, если знать, как это правильно делать. Cosmopolitan поделился 7 хитростями, как найти свой запах.
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Как выбрать идеальный аромат духов
- Определитесь с любимым временем года и едой. Вкусовые и обонятельные рецепторы имеют тесную связь. Даже если у вас насморк, то вы не чувствуете полноценного вкуса пищу. Поэтому, если вы поклонница жаркого лета, то вам подойдут духи с запахом моря. А тем, кто любит есть сладости, понравятся ванильные и шоколадные ароматы.
- Меняйте ароматы в зависимости от повода. Не стоит каждый раз покупать один и тот же флакон духов. Имейте в запасе несколько. Если вы собирайтесь на весеннюю прогулку в парк, то уместнее всего будет использовать духи с цветочными нотками, а на вечеринку – более классические.
Запах важен для женщины / Фото Pexels
- Обратите внимание на концентрацию. Это важный момент в выборе духов. На флаконе должна быть пометка "eau de". То, что идет после нее указывает концентрацию духов. Духи и туалетная вода могут иметь одинаковый запах, но обычно у них разная концентрация. Поэтому они отличаются по устойчивости аромата.
- Демонстрируйте свое внутреннее состояние. Аромат духов должен подчеркивать вашу личность. Выбирая его, проанализируйте, кем вы себя позиционируете. Если хотите, чтобы вас воспринимали как строгую и деловую – отдайте предпочтение терпким ноткам. Хотите создать посыл нежности – свежие фруктовые и цветочные запахи самое то.
- Подождите ночь. Туалетная вода имеет свойство сразу демонстрировать свой истинный запах. В то же время духам нужно больше времени, чтобы проявить себя. Даже Мэрилин Монро наносила каплю Chanel № 5 перед сном, чтобы днем потрясающе пахнуть. Поэтому нанесите парфюм в магазине, вернитесь домой и на следующий день поймете стоит ли его покупать.
Лайфхак: не пробуйте одновременно более 3 различных запахов, потому что не сможете отличить их. Нанесите один аромат на левое запястье, второй – на правое, третий – на шею.
Как выбрать идеальные духи / Фото Pexels
- Один аромат может по-разному "сидеть" на всех девушках. И здесь нет ничего удивительного. Потому что биохимический состав каждого человеческого тела уникален. В результате получаем различные вариации одного запаха.
- Важно выбрать правильное время. В парфюмерные магазины лучше ходить утром, когда дыхательные пути еще полностью чистые, и обоняние лучше. Это важно, чтобы вы могли правильно чувствовать каждую нотку аромата. Именно поэтому консультанты предлагают понюхать кофейные зерна, если вы долго не можете определиться. Таким образом освежается восприятие запахов.