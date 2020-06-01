Сегодня Мэрилин Монро праздновала бы свой 94 день рождения. При жизни ее поклонниками были самые богатые мужчины Америки, а другие женщины ненавидели Мэрилин за обладание неземной красотой. Она не придерживалась общих правил по уходу за собой. У нее были собственные особые бьюти-секреты.

Если и искать действенные советы и лайфхаки для совершенствования своего внешнего вида, то пусть они будут от авторитетных красавиц. Кто может быть более компетентным в этой теме, чем главный эталон женской красоты старого Голливуда – Мэрилин Монро. Reader's Digest делится секретами киноактрисы, чей образ стал одним из самых культовых в американском кинематографе. Интересно знать: Какие предметы портят внешний вид женщины Бьюти-секреты Мэрилин Монро Ваш аромат – ваша подпись. Хотя Мэрилин могла пользоваться различными духами в зависимости от ситуации, но даже засыпала только с Chanel № 5. Она говорила, что женщина должна найти свой аромат, который будет дополнять ее, чтобы чувствовать себя увереннее. Киноактриса была убеждена, что правильный запах и тело женщины должны слиться воедино.

Хотя Мэрилин могла пользоваться различными духами в зависимости от ситуации, но даже засыпала только с Chanel № 5. Она говорила, что женщина должна найти свой аромат, который будет дополнять ее, чтобы чувствовать себя увереннее. Киноактриса была убеждена, что правильный запах и тело женщины должны слиться воедино. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом. "Несмотря на моду в Калифорнии, я не считаю, что загорелая кожа является более привлекательной или здоровой, чем белая", – сказала Мэрилин Монро в интервью для журнала Pageant в 1952 году. Она утверждала, что неважно, какой у тебя естественный цвет кожи, его все равно нужно беречь от ультрафиолетовых лучей солнца. Особенно, если хотите избежать преждевременного старения кожи.

Неповторимая Мэрилин Монро / Instagram / @marilynmonroe Реже мойте волосы. Норма (настоящее имя Мэрилин Монро) имела специфический цвет волос: светлый блонд, которому легко потерять свой естественный блеск и начать выглядеть дешево. Такие последствия могли повлечь ежедневное мытье волос. Поэтому она иногда пользовалась детской присыпкой, чтобы обновить прическу и придать ей эффект чистоты и объема. В наше время этот лайфхак воспроизвести легче, потому что есть сухие шампуни, которые можно даже приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Норма (настоящее имя Мэрилин Монро) имела специфический цвет волос: светлый блонд, которому легко потерять свой естественный блеск и начать выглядеть дешево. Такие последствия могли повлечь ежедневное мытье волос. Поэтому она иногда пользовалась детской присыпкой, чтобы обновить прическу и придать ей эффект чистоты и объема. В наше время этот лайфхак воспроизвести легче, потому что есть сухие шампуни, которые можно даже приготовить самостоятельно в домашних условиях. Полюбите свои особенности. У Мэрилин на лице был так называемый персиковый пушок. Но она отказалась избавляться от него. В частности конкретно аргументировала почему: на фото такой пушок предоставляет контурам лица мягкий эффект без использования специальных объективов, которые создают его искусственно. Актриса повторяла, что вместо того, чтобы негативно воспринимать свои недостатки, надо научиться видеть в их красоте неповторимость.

У Мэрилин на лице был так называемый персиковый пушок. Но она отказалась избавляться от него. В частности конкретно аргументировала почему: на фото такой пушок предоставляет контурам лица мягкий эффект без использования специальных объективов, которые создают его искусственно. Актриса повторяла, что вместо того, чтобы негативно воспринимать свои недостатки, надо научиться видеть в их красоте неповторимость. Смешивайте различные цвета помад, чтобы получить идеальный оттенок на губах. Монро использовала 5 различных помад и блесков для губ, чтобы создать особый макияж. Темные красные цвета она наносила на контур губ, светлые – на внутреннюю сторону. Таким образом различные оттенки отлично подчеркивали отдельные участки на ее устах. Поэтому экспериментируйте с текстурами и цветами, чтобы визуально увеличить губы без хирургического вмешательства и подарить им соблазнительный вид.

Как красила губы Мэрилин Монро / Instagram / @marilynmonroe Делайте нечеткий кошачий глаз. Обычно женщины ассоциируют стрелки "кошачий глаз" с чем резким. Мэрилин смогла видоизменить этот макияж так, чтобы ее взгляд был нежным, женственным и соблазнительным. Для этого она прорисовывала тенями четкую линию стрелки на верхнем веке, но на внешних углах, где были "крылья" стрелочки, растушевывала.

Обычно женщины ассоциируют стрелки "кошачий глаз" с чем резким. Мэрилин смогла видоизменить этот макияж так, чтобы ее взгляд был нежным, женственным и соблазнительным. Для этого она прорисовывала тенями четкую линию стрелки на верхнем веке, но на внешних углах, где были "крылья" стрелочки, растушевывала. Акцент должен быть на бровях. Несмотря на то, что волосы у Мэрилин Монро было светлыми, она выделяла темным цветом брови и делала заостренные углы. Чтобы воссоздать брови секс-символа 1950 года, воспользуйтесь карандашом для бровей, прорисуйте им четкий контур, затем возьмите специальные тени и закрасьте внутри. Завершающим этапом оформления бровей должен стать гель, который зафиксирует волоски, чтобы они не отделялись от других.

Несмотря на то, что волосы у Мэрилин Монро было светлыми, она выделяла темным цветом брови и делала заостренные углы. Чтобы воссоздать брови секс-символа 1950 года, воспользуйтесь карандашом для бровей, прорисуйте им четкий контур, затем возьмите специальные тени и закрасьте внутри. Завершающим этапом оформления бровей должен стать гель, который зафиксирует волоски, чтобы они не отделялись от других. Регулярное увлажнение кожи. Для эффекта сияющей и увлажненной кожи Мэрилин чаще всего использовала 2 продукта: вазелин или крем Nivea. Это были ее мастхэв перед съемками. Также женщина любила ухаживать за кожей еще с помощью оливкового масла и ланолина. Она была убеждена, что благодаря здоровому и ухоженному состоянию кожи можно даже обходиться без макияжа. Ланолин – это очищенный животный воск, получаемый при промывке овечьей шерсти.

Правила ухода за собой от Мэрилин Монро / Instagram / @marilynmonroe Кардинальное изменение волос. 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась маленькая симпатичная брюнетка, которая совсем скоро превратилась в обольстительную блондинку. Мэрилин Монро радикально изменила цвет волос по рекомендации представителей ее модельного агентства. Эти люди решили, что светлые волосы сделают актерскую и модельную карьеру Монро успешной. И не ошиблись. Возможно, вам тоже такое решение поможет почувствовать себя гораздо увереннее.

1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась маленькая симпатичная брюнетка, которая совсем скоро превратилась в обольстительную блондинку. Мэрилин Монро радикально изменила цвет волос по рекомендации представителей ее модельного агентства. Эти люди решили, что светлые волосы сделают актерскую и модельную карьеру Монро успешной. И не ошиблись. Возможно, вам тоже такое решение поможет почувствовать себя гораздо увереннее. Утренние упражнения. В одном из интервью звезда рассказала, что начинает свой день с физических упражнений для груди. Она порекомендовала заниматься спортом утром, потому что после работы трудно найти на это силы. Чтобы повторить ежедневную зарядку Мэрилин Монро, не нужно даже выходить из своей спальни.