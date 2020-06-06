Кусание губ происходит в двух случаях: случайно во время разговора или жевания пищи и подсознательно – на психологическом уровне. Укус губы считают физической реакцией на определенное эмоциональное состояние. Такое, как стресс или тревожность. Также такая привычка портит ваш внешний вид, поэтому от нее нужно избавиться.

Покусанные губы выглядят неэстетично, но это может иметь серьезное основание. Физическими причинами кусания губ может быть неправильный прикус, височно-нижнечелюстное расстройство и другие. Однако есть психологические факторы, от которых легко избавиться, пишет Medical News Today.

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О проблеме

Хроническое кусание губ является одним из примеров поведения, ориентированного на тело. Оно возникает как способ борьбы с ощущением дискомфорта и тревожности. Исследователи говорят, что у кого есть близкие родственники, страдающие вышеупомянутой проблемой, могут быстрее развиваться. Однако, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз. Исследование 2014 года свидетельствует, что даже мысль об этих привычках может заставить человека реагировать на них. Просто вспомнив о покусывании губ, вы начинаете их кусать.

Важно знать! Поведение, ориентированное на тело, означает любое сознательно самоуправляемое действие, которое повреждает кожу, волосы или ногти.



Привлекательные губы без следов от покусывания / Фото Pixabay

Побочные эффекты

Некоторые могут даже не замечать навязчивого покусывания губ, кроме их некрасивого вида и проблем с нанесением помады. А другие имеют высокую вероятность получить серьезные осложнения. Среди них:

болезненный вид губ,

воспаление на губах,

покраснение,

отечность,

кровоточивость.

Если вы замечаете за собой склонность кусать губы, то стоит решать проблему на этапе ее зарождения. И не ждать, когда появятся очевидные симптомы. Избавьтесь от этой привычки, скрабируйте губы и правильно ухаживайте за ними, чтобы вам нравилось собственное отражение в зеркале.