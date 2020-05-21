Как заплести африканские косички: простой способ

Одним из весенних трендов 2020 года являются африканские косички. Проводя много времени дома, женщины занимаются спортом, танцуют или просто лежат в постели, но волосы могут мешать любому из этих видов занятий. Их можно защитить от быстрого загрязнения или повреждения, если узнать удобный способ плетения африканских косичек.

Если освоить правильную технику плетения косичек, то такая прическа буквально будет защищать ваши волосы в условиях, которые могут негативно повлиять на их состояние: сухость летом, ломкость зимой, грязь вследствие потоотделения. Allure рассказал, как нужно создавать маленькие трендовые косички.

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Как заплести афрокосы

Практикуйтесь и наберитесь терпения. Хорошая новость в том, что вы сможете воспроизвести эту технику в домашних условиях. Но не расстраивайтесь, если не будет выходить с первого раза. Успеха можно достичь, набравшись терпения.

Хорошая новость в том, что вы сможете воспроизвести эту технику в домашних условиях. Но не расстраивайтесь, если не будет выходить с первого раза. Успеха можно достичь, набравшись терпения. Проведите процедуру ухода. Заранее хорошо вымойте волосы шампунем, затем нанесите кондиционер. Желательно, чтобы кондиционер имел увлажняющие свойства. Подержите его необходимое время на волосах и хорошо смойте теплой водой.

Заранее хорошо вымойте волосы шампунем, затем нанесите кондиционер. Желательно, чтобы кондиционер имел увлажняющие свойства. Подержите его необходимое время на волосах и хорошо смойте теплой водой. Подсушите волосы. Не сушите волосы полностью. Удобнее плести косички на немного влажные волосы.

Не сушите волосы полностью. Удобнее плести косички на немного влажные волосы. Подготовьте инструменты и средства. Да, эта техника плетения требует дополнительных инструментов, кроме ваших пальцев. Вам понадобится: пенка для укладки волос или гель-фиксатор, щетка для расчесывания волос или расческу с редкими зубцами, разделительный гребень с длинными зубцами, специальные резинки и зажимы.

Да, эта техника плетения требует дополнительных инструментов, кроме ваших пальцев. Вам понадобится: пенка для укладки волос или гель-фиксатор, щетка для расчесывания волос или расческу с редкими зубцами, разделительный гребень с длинными зубцами, специальные резинки и зажимы. Установите два зеркала. По возможности поставьте одно зеркало перед собой, второе сзади. Так будет легче контролировать процесс.

По возможности поставьте одно зеркало перед собой, второе сзади. Так будет легче контролировать процесс. Делите правильно. Все волосы нужно разделить на 3 равные части, чтобы на макушке головы образовались 3 линии, формируя треугольник. 2 секции должны быть по бокам, а третья сзади. С последней надо начинать плетение.



Прическа из африканских косичек / Instagram / @de_bof

Важнейшая часть – разделы. Вам нужно разделить пряди волос на равные части, чтобы в будущем косички выглядели гармонично между собой. С помощью разделительной расчески отделяйте нужное количество волос, опускаясь вниз от центра головы. Каждую секцию фиксируйте зажимом.

Вам нужно разделить пряди волос на равные части, чтобы в будущем косички выглядели гармонично между собой. С помощью разделительной расчески отделяйте нужное количество волос, опускаясь вниз от центра головы. Каждую секцию фиксируйте зажимом. Плетение. Заднюю секцию разделите на равные пряди. Возьмите одну из них, Отделите еще 3 части и начинайте заплетать косичку: правую прядь положите под среднюю и держите левой рукой с той стороны, далее правой рукой держите среднюю прядь и передайте ей левую прядь, проводя под средней. Держите.

Заднюю секцию разделите на равные пряди. Возьмите одну из них, Отделите еще 3 части и начинайте заплетать косичку: правую прядь положите под среднюю и держите левой рукой с той стороны, далее правой рукой держите среднюю прядь и передайте ей левую прядь, проводя под средней. Держите. Начиная плетение, важно держать руки как можно ближе к коже головы , чтобы прочно зафиксировать косу.

, чтобы прочно зафиксировать косу. Одной техникой. Все косички нужно заплести следующим образом: сначала правую прядь под среднюю, потом левую.

Все косички нужно заплести следующим образом: сначала правую прядь под среднюю, потом левую. Крепко закрепите. Чтобы усилия не пропали даром, самое важное правильно закреплять каждую косичку. Лучший вариант – силиконовые резинки. Они не соскользнут.

Чтобы усилия не пропали даром, самое важное правильно закреплять каждую косичку. Лучший вариант – силиконовые резинки. Они не соскользнут. Простота. Когда вы только начинаете практиковаться в плетении афрокосичок, то не беритесь сразу за сложные техники: зигзага или гофрированные. Потренируйтесь на классическом варианте.

Преимущества и недостатки африканских косичек

Из плюсов: можно реже мыть волосы, не нужно делать ежедневно прическу, удобно тем, кто ведет активный образ жизни, можно отрастить и восстановить волосы, потому что не нужно пользоваться фенами, выпрямителями или стайлерами.



Афрокосы своими руками / Instagram / @cc__braids

Из минусов: не подойдут для поврежденных и слабых волос, тем у кого есть перхоть (будет выглядеть неэстетично), если вплетены определенные металлические материалы, то нельзя посещать спа или сауны, тугое плетение может вызвать головную боль, когда отрастает корни, нужно обновлять прическу.

Афрокосы не рекомендуют носить дольше, чем 3-4 месяца.

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