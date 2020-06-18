Иногда, покупая новое средство, среди большого ассортимента косметических предложений женщины опираются на слишком поверхностные критерии. Но у каждой есть свой индивидуальный метод. Исследователи решили узнать, кому или чему больше всего доверяют женщины в вопросе красоты.

Требования женщин не всегда соответствуют их конечному выбору. Например: они хотят пользоваться косметикой бренда своего любимого дерматолога. Но снова покупают средства неизвестной линейки, но с содержанием натуральных компонентов. Что влияет на решение женщин при выборе косметики знает Stella Rising.

Больше о косметике: В какой последовательности наносить средства для ухода за кожей, чтобы увеличить их эффективность

Представители Women's Marketing провели опрос среди женщин, чтобы узнать, какие косметические продукты они покупают чаще всего и какие факторы влияют на их мнение. Из опубликованных результатов понятно: красавицы хотят пробовать пользоваться новой косметикой, но обычно выбирают хорошо проверенную старую. 31% женщин ищет в средствах для ухода за кожей натуральные ингредиенты в составе, 25% хотят пользоваться продукцией премиум брендов, 8% выбирают покупать косметику в масмаркете и 7% отдают предпочтение профессиональным линейкам дерматологов.



Результаты исследования / Фото Women's Marketing

Как женщины выбирают косметику

Проведенные опросы показали, что у женщин есть 5 авторитетных источников, к которым они обращаются, когда собираются за покупками в косметический магазин. Статистика влияния такая: