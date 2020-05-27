Секрет краси Вікторії Бекхем: як мати ідеальну шкіру

У свої 46 британська співачка та акторка Вікторія Бекхем виглядає молодо та привабливо. У неї немає зморшок, лущень чи нерівностей на шкірі обличчя. Зірка нещодавно відкрила власний секрет краси.

Вікторія Бекхем також є засновницею власного бренду косметики Victoria Beckham Beauty. Продаж продукції стартував у вересні минулого року. Після цього жінка неодноразово підкреслювала у своїх інтерв’ю, що про красу потрібно дбати не лише ззовні, а й зсередини. Harper's Bazaar дізнався, який продукт допомагає Вікторії зберігати молодість і здоров’я шкіри.

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Вікторія Бекхем на своїй сторінці в інстаграмі ділиться різноманітними б’юті-лайфхаками із власного досвіду, демонструє оригінальні техніки виконання макіяжу на відео, дає практичні поради щодо догляду за собою. Зокрема вона наголошує, що ідеальний стан шкіри починається з правильного догляду за нею. Окрім рекомендацій косметичних засобів зі своєї лінійки, знаменитість у постійному пошуку натуральних продуктів для внутрішнього споживання, які збагачують шкіру поживними речовинами і позитивно впливають на її стан. Нове відкриття Вікторії – авокадо.

Дружина британського футболіста Девіда Бекхема їсть 3-4 авокадо щодня. Цей фрукт, який за складом дуже схожий на овоч, допомагає вашій шкірі сяяти, бо він сприяє збалансуванню корисних жирів в організмі.

Коли Вікторія дізналася про користь авокадо, то одразу переглянула свій раціон харчування. Тепер авокадо – це мастхев у її холодильнику. Матір чотирьох дітей позитивно вражена результатом. Вона пояснює, що авокадо є чудовим джерелом мононенасичених жирних кислот, які зволожують шкіру, і в його складі міститься вітамін Е – натуральний антиоксидант.