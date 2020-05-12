Щипці для вій: як вибрати та користуватися правильно

Густі та довгі вії – мрія кожної жінки. Не завжди туш для вій справляється із цим завданням. Щоб їй допомогти, в макіяжі також перед нанесенням туші використовують спеціальні щипці. Це щипці для підкручування вій, які додають довжини та роблять їх виразнішими.

Якщо щипці для підкручування вій використовувати правильно та обережно, то не буде ніякого ризику пошкодити ваші вії. Але навіть при цьому не забувайте про додатковий догляд: олії та інші спеціальні засоби. Користуйтеся всіма можливими б’юті-інструментами із задоволенням, а 24 канал розкаже, як правильно це робити.

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Як вибрати щипці для вій?

Не купуйте щипці з пластиковими замінниками. Віддавайте перевагу металевим. Важливо, щоб гумова вставка між затискачами була жорсткою. Рівень жорсткості впливає на якість завивки та зручність у використанні. Ще можна брати із силіконовими накладками. Перевірте, щоб у комплекті з щипчиками йшли запасні вставки, і можна було їх замінити через деякий час. Зазвичай дешеві щипці виконані недбало. В окремих випадках можна навіть пошкодити собі шкіру, очі чи поламати волоски вій. Тому відповідально віднесіться до покупки, і не економте на своєму здоров’ї. Дуги затискача мають щільно прилягати одна до одної, щоб виконати якісну завивку. Краще вибирати щипці без пружини. Вона швидко розхитується, ламається і випадає. І тоді інструмент стає не придатним до використання.

Як правильно закручувати вії?

Щоб отримати кращий ефект від закручування, можна прогріти щипці феном до комфортної для вас температури (вони не повинні бути гарячими, бо можуть обпекти обличчя). Робити завивку лише на чисті та сухі вії – без туші. Інакше вони поламаються. Верхню пластину розташуйте біля рухомої повіки, а нижню зафіксуйте біля коріння вій. Остання не повинна торкатися шкіри. Не стискайте щипці занадто сильно, якщо хочете отримати природний ефект. Зробіть три нетривалих затиски (7-10 секунд). Якщо вії короткі, то затискайте лише біля основи, якщо довгі – робіть затиски по всій довжині. Можна закріпити результат тушшю.



Підкручування вій щипцями / Фото Pexels

Рекомендуємо після кожного використання очищати та дезінфікувати щипці. Якщо гумка псується чи стає надто твердою з часом, то обов'язково замініть її. Зокрема ефект від підкручування вій щипцями залежить не від вибраного кута, а від кількості та тривалості затисків.

Особливої користі щипці для вій не мають. Вони просто загинають їх: піднімають біля коріння і підкручують. Навіть щоденне використання механічних щипців не дасть довготривалого ефекту.