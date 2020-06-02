Інколи жінки так прагнуть використати всі тренди сезону в одному образі, що не помічають надлишку. Між модою і комічністю тонка грань. Тому потрібно вчитися її витримувати. Буває, що на побаченні все йшло за планом, але дзвінка опісля ви так і не дочекалися. Можливо, причина у вашій зачісці, макіяжі або манікюрі.

Насамперед ви можете фарбуватися так, як самі цього хочете. Головне – це, щоб вам подобалося власне відображення у дзеркалі. Проте антитренди, які не подобаються чоловікам, збіглися із тим, що вже вийшло з моди. Cosmopolitan виділив 5 найголовніших жіночих помилок у прагненні бути красивою.

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Надто контрастне омбре

Омбре вже саме по собі залишається у минулому. Натомість росте популярність іншої техніки фарбування волосся – балаяж. Бувають випадки, що жінки так хочуть термінових змін, що самі беруться за створення омбре на волоссі. Не завжди ці експерименти проходять безслідно. Для прикладу: "Моя дівчина – брюнетка. Якось я поїхав у відрядження, а коли повернувся, то побачив замість неї зебру! Тобто частина її волосся залишилась такою, як була, а інша половина була повністю знебарвленою. Розумію, вона намагалася мене здивувати, більше того – їй це вдалося. Проте сказати, що здивування було приємним, я не можу. Будь ласка, не робіть так!" – ділиться враженнями 37-річний Михайло.

Агресивний контуринг

У 2020 натуральна краса цінується найбільше. А сильний контуринг обличчя абсолютно змінює ваші риси. Навіть Кім Кардашян, яка обожнює змінювати особливості свого обличчя за допомогою декоративної косметики, не заперечує, що ця техніка буває підступною, дуже легко вийти за межу і накласти зайвий шар бронзера, пудри чи хайлайтера.

Надмірно виділені брови

Широких і густих брів хочеться всім. Проте не можна взяти і намалювати нові, якщо у вас від природи брови-ниточки. Візуально додати об’єму бровам можна за допомогою тіней та спеціальної щіточки. Але обирайте відтінок максимально наближений до свого природнього.

Нарощені вії

Тренд на нарощені вії як з’явився швидко, так і пішов. Довгі та густі вії далі залишаються в моді. Проте варто скористатися іншими інструментами, щоб досягнути такого ефекту. Навчіться закручувати їх за допомогою спеціальних щипців та туші, яка додає об’єму і видовжує вії.

Французький манікюр

У цьому випадку мається на увазі не акуратний френч із тоненькою смужкою на кінчику нігтя. Чоловікам не подобається, коли жінки відрощують довжелезні нігті, які аж закручуються від свого розміру, а потім фарбують їх яскравим лаком або половину нігтьової пластини замальовують білим кольором.