Інколи ми знецінюємо працю інших людей. Це можна робити навмисно або навіть несвідомо. Другий варіант трапляється тоді, коли суспільство нав'язує нам певні установки. Наприклад те, що робота в індустрії краси – це одне задоволення: спеціалісти особливо не напружуються, працюють в комфортних умовах, махають собі пензликами та пилочками весь день. Насправді кожна професія має свої труднощі.

Для багатьох процес створення макіяжу у візажиста є цілим ритуалом: сфотографуватися "до", "після", "під час", зняти відео, написати повідомлення усім друзям в соцмережах, що ви зайняті, паралельно вирішувати термінові робочі питання, а також розпитувати візажиста про кожен його наступний крок. Деякі із перелічених моментів не подобаються майстрам б’юті-сфери. Детальніше про це розповіла візажистка Анна Ковтун у відео на ютуб-каналі LUKI.

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Що нервує візажиста?

Клієнтки, які роблять селфі із різних ракурсів, чим заважають візажисту працювати. Особливо, коли потрібно намалювати рівну стрілку на повіці або зробити контур губ.

із різних ракурсів, чим заважають візажисту працювати. Особливо, коли потрібно намалювати рівну стрілку на повіці або зробити контур губ. Дівчата, які витрачають час на розмови по телефону (ще й на гучномовці), допоки візажист стоїть і чекає, щоб знову відновити роботу.

по телефону (ще й на гучномовці), допоки візажист стоїть і чекає, щоб знову відновити роботу. Коли візажист просить закрити і розслабити очі, щоб нанести тіні на повіки. А натомість отримує відкриті очі, направлений вгору погляд та тремтячі повіки. Тобто контролювання процесу клієнтом. Якщо ви вже вибрали саме цього спеціаліста, то намагайтеся йому повністю довіряти.



Як потрібно себе поводити у візажиста / Фото Unsplash

Запитання такого типу: "Чи протримається макіяж до завтра, бо мені потрібно саме на наступний вечір йти на певний захід, але в іншій країні?". Візажист не може брати на себе таку відповідальність, бо шкіра в літаку піддається зневодненню, обвітрюється та пересушується. Тому гарантувати якість макіяжу в таких умовах ніхто не може. Існує навіть ще гірший розвиток подій, коли після такого з’являється алергічна реакція, в чому звинувачують саме візажиста.

"Чи протримається макіяж до завтра, бо мені потрібно саме на наступний вечір йти на певний захід, але в іншій країні?". Візажист не може брати на себе таку відповідальність, бо шкіра в літаку піддається зневодненню, обвітрюється та пересушується. Тому гарантувати якість макіяжу в таких умовах ніхто не може. Існує навіть ще гірший розвиток подій, коли після такого з’являється алергічна реакція, в чому звинувачують саме візажиста. Прохання клієнтки самостійно нафарбувати вії. Якщо вони це роблять акуратно, то проблем немає. Проте інколи люди самостійно псують собі макіяж, бо розмащують туш на повіці, де вже є тіні, а потім претензії до майстра.

Якщо вони це роблять акуратно, то проблем немає. Проте інколи люди самостійно псують собі макіяж, бо розмащують туш на повіці, де вже є тіні, а потім претензії до майстра. Коли макіяж вже повністю зафіксований, і в останній момент просять кардинально змінити колір губної помади.

кардинально змінити колір губної помади. Відсутність почуття міри в жінок стосовно хайлайтерів, шимерів, ілюмінайзерів та інших продуктів із вмістом блискіток.

в жінок стосовно хайлайтерів, шимерів, ілюмінайзерів та інших продуктів із вмістом блискіток. Клієнтки, які зробили своєму обличчю декілька яскраво помітних ін’єкцій краси і просять максимально натуральний макіяж. Він вже в принципі не може виглядати природно.

краси і просять максимально натуральний макіяж. Він вже в принципі не може виглядати природно. Неякісний татуаж брів.



Чому робота візажиста складна / Фото Unsplash