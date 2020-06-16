Що потрібно знати про макіяж після 30 років
Особливості нанесення макіяжу та використання окремих косметичних продуктів залежать від типу шкіри та безпосередньо вашого віку. Жінки часто роблять помилки через необізнаність у темі мейк-апу саме для свого віку. Якщо знати про певні хитрощі, то можна підкреслити свою красу і виглядати ще молодшою.
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Як робити макіяж після 30 років
- Користуйтеся праймером. Цей засіб допоможе миттєво згладити усі нерівності та приховати недоліки на шкірі. Також він маскує розширені пори, надає обличчю природнього блиску та прибирає жирні плями. Наносити праймер необхідно після зволожувального крему або лосьйону та перед використанням тональної основи.
- Зверніть увагу на брови. Саме вони формують загальний вигляд всього обличчя. Не забувайте фіксувати брови, використовуючи спеціальний гель. Також регулярно їх вищипуйте, аби вони не втрачали форми, і вибирайте правильний відтінок, відповідно до коренів свого волосся. Надто тонкі та темні брови візуально додають віку вашому обличчю.
- Наносіть рум’яна. Насамперед не економте часу та знайдіть той відтінок й ідеальну текстуру, яка підійде вашій шкірі. Рум’яна допомагають приховати втомлене обличчя внаслідок стресу або недосипання. Для жінок, які перейшли поріг 30 років, підійде поєднання теплого персикового та холодного рожевого пігменту.
- Вибирайте бежеві тіні для повік. Не варто додавати ефекту важкості своїй шкірі надто інтенсивним макіяжем. Тому після 30 натуральний макіяж завжди вдалий вибір. Якщо ви щодня фарбуєте повіки тінями, то віддайте перевагу кавово-бежевим відтінкам. Такий мейк-ап очей добре підійде для роботи у будні дні, а також його потім легко трансформувати у вечірній.
- Додайте блиску. Свіжість будь-якому образу подарує хайлайтер. Він має властивість візуально омолоджувати шкіру. Гарним завершальним штрихом у макіяжі буде нанесення блиску на ті ділянки обличчя, які виступають: чоло, вилиці, підборіддя, "пташка" над губою, шкіра під бровами.