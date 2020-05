Що прочитати, щоб більше дізнатися про красу: 3 книги

Кожен поняття "краси" трактує по-різному. Більшість сходиться на думці: для того, щоб бути красивою недостатньо просто гарно виглядати, наносити щоденно макіяж та регулярно проводити косметологічні процедури. Цю тему також потрібно вивчати поглиблено.

Щоб зрозуміти, для чого вам необхідна та чи інша процедура, мало просто прочитати скорочене пояснення з відкритих ресурсів на просторах Інтернету. Багато цінної інформації міститься у книгах. 24 канал підібрав літературу, прочитання якої стане в нагоді для тих, хто хоче не лише наслідувати тренди, але й розуміти про них більше.

"Б’юті-міфи. Вся правда про ботокс, стовбурові клітини, органічну косметику і про багато іншого", Яна Зубцова, Тійна Орасмяе-Медер

Тут про останні писки в індустрії краси. В сучасному світі всі розуміють, що потрібно відповідати стандартам краси і намагатися її зберегти якомога довше. Але так важко знайти істино дієві методи серед порад на інтернет-форумах, бабусиних рекомендацій чи лайфхаків від зірок. Тому автори книги – лікарка-косметолог та журналістка – вирішили розвінчати всі міфи і розповісти, які з них є правдивими з наукової точки зору.



Книга про б'юті-міфи / Фото GoodBooks

"Книга про довголіття", Камерон Діаз із Сандрою Барк

Відома акторка та модель Камерон Діаз вирішила викласти всі свої секрети здорового способу життя та розповісти, як зберегти молодість на довгі роки, в одній книзі. Жінка на власному досвіді переконалася, чи допомагає правильне харчування, відсутність шкідливих звичок, спорт, мінімум алкоголю на наш зовнішній вигляд. "У тому, що ми стаємо старшими нічого страшного немає. Те, що літні люди некрасиві і в них менше можливостей – міф", – переконана авторка.



Книга про секрети краси / Фото Yakaboo

"Вік краси. Секрети трьох поколінь французьких б’юті-редакторів", Клеманс фон Мюффлінг

Це історія про секрети краси трьох поколінь жінок із однієї сім’ї. Всі вони працювали в індустрії краси. Авторка книги є саме третім поколінням, а також засновницею журналу Beauty and Well Being (BWB). Її мама та бабуся працювали б’юті-редакторами у французькому Vogue. Кому, як не їм знати, що таке справжня краса та, як її досягти. Зокрема у книзі зібрані поради від найкращих французьких спеціалістів – косметологів, дерматологів, візажистів. Головні героїні книги хочуть, щоб жінки усвідомили: краса – це не боротьба з віком, а стиль життя.



Книга з порадами краси від французьких експертів / Фото Yakaboo

Читайте, насолоджуйтесь, дізнавайтеся більше про улюблену тему краси. І пам'ятайте, ми можемо бути настільки красивими, наскільки самі цього захочемо.