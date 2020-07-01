Що робити, аби уникнути появи целюліту: прості правила, яких всі забувають дотримуватися

Целюліт – це одна із ключових перешкод для жінок, щоб відчувати себе красивою та впевненою. На жаль, більшість косметичних засобів неефективні у боротьбі з целюлітом, а спеціальні процедури дорогі та вимагають регулярного проведення. Тому появі целюліту легше запобігти, аніж потім позбутися його.

Насамперед варто знати, що целюліт – це видимі прояви жирової тканини. Його одразу помітно, бо тоді шкіра починає нагадувати цедру апельсину. Harper's Bazaar розповів, що потрібно робити, якщо ви не хочете боротися із целюлітом в майбутньому. Читайте також: Бути красивою, як успішна супермодель: які б'юті-секрети відкрила Кейт Мосс Як уникнути появи целюліту Правильний сон. Ця порада ще важливіша, ніж дотримання принципів низьковуглеводної дієти. Здоровий сон найкраще допомагає жінкам на шляху до стрункої фігури та гладкої шкіри. Хорошій фізичній формі без недоліків на тілі у вигляді целюліту сприяє повноцінний сон тривалістю 7-8 годин. Якщо детальніше, то причина така: коли ви добре спите, то запаси енергії в організмі поновлюються природнім методом, тому протягом дня ви менше втомлюватиметеся і вам не потрібно буде компенсувати відсутність сил за допомогою шкідливої їжі (солодощів та вуглеводів).

Ця порада ще важливіша, ніж дотримання принципів низьковуглеводної дієти. Здоровий сон найкраще допомагає жінкам на шляху до стрункої фігури та гладкої шкіри. Хорошій фізичній формі без недоліків на тілі у вигляді целюліту сприяє повноцінний сон тривалістю 7-8 годин. Якщо детальніше, то причина така: коли ви добре спите, то запаси енергії в організмі поновлюються природнім методом, тому протягом дня ви менше втомлюватиметеся і вам не потрібно буде компенсувати відсутність сил за допомогою шкідливої їжі (солодощів та вуглеводів). Пити денну норму води. Щодня випивайте не менше 1, 5-2 літрів простої води, якщо хочете вберегтися від целюліту. Вода корисна своєю властивістю пришвидшувати метаболізм. Як наслідок: жири швидко розщеплюються та не встигають відкладатися на стегнах. Целюліт утворюється через те, що нестача води в організмі провокує застої жирових відкладень у тканинах. Згодом вони створюють сприятливе середовище для формування целюліту.

Вода запобігає появі целюліту / Фото Unsplash Регулярні фізичні навантаження. Звісно, це елементарно, але неймовірно дієво. Заняття спортом допоможуть закріпити результат від попередніх порад. Навіть, якщо ви зможете значно схуднути, то целюліт не зникне повністю. Домашні тренування або відвідування спортзалу запобігає виникненню целюліту або прибирає його залишки з тіла. Намагайтеся поєднувати силові вправи (на тренажерах, з інвентарем) із інтервальними (чергування високої і низької інтенсивності фізичних навантажень), щоб активізувати роботу м’язів та швидше досягти бажаного результату.