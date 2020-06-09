З цією проблемою люди зустрічаються незалежно від віку та статі. Закупорені пори є такими шкідниками, які самі собою не очищуються, як може зникнути звичайний прищ. Із ними потрібно серйозно боротися. Варто почати з приготування дієвих масок, які допоможуть позбутися чорних цяток в домашніх умовах.

Перш ніж записуватися на прийом до дерматолога, можна спробувати кілька прийомів для боротьби проти чорних цяток вдома. Почніть із простих масок за рецептами від Mother Nature Network.

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Маска із желатину та молока

Змішайте по 1 столовій ложці молока і желатину. Перемішуйте допоки желатин повністю не розчиниться. Перелийте рідину у посудину, потрібну для мікрохвильової печі. Поставте її підігрітися на 5-10 секунд. Вийміть із печі та дайте майбутній масці охолонути. Потім нанесіть на попередньо очищену шкіру на 10-15 хвилин. Потрібно, щоб рідина повністю висохла. Опісля змийте теплою водою.



Приготування маски від чорних цяток в домашніх умовах / Фото Pixabay

Маска із яєчного білка і соку лимона

У посудині треба змішати 1 яєчний білок і 1 столову ложку соку лимона чи лайма. Маску потрібно наносити лише на ті ділянки, де у вас є чорні цятки. Цю суміш зручно розподіляти на обличчя за допомогою спеціального спонжа або пензля. Дайте масці повністю висохнути і змивайте теплою водою. Для кращого ефекту застосовуйте кілька шарів яєчного білка: коли підсихає один, намащуйте шкіру наступним.

Маска із меду та сирого молока

Для приготування цієї маски знадобиться змішати по 1 столовій ложці меду і сирого молока. Повинна утворитися однорідна консистенція, яку далі потрібно нанести на чорні цятки. Коли суміш висохне через 10-15 хвилин, то буде відлущуватися. Після цього вмийтеся теплою водою.

Яку б з цих масок ви не обрали, опісля проведення процедури нанесіть трошки лимонного соку на пори, аби закрити їх. Вищеописані рецепти мають властивість сушити шкіру, тому не слід ними зловживати.