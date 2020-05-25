Що таке екосерветка для демакіяжу та як нею користуватися

Різновидів екологічних виробів стає дедалі більше. Представники індустрії краси серйозно задумались про шкоду пластикового товару та всього іншого, що не підлягає вторинній переробці. Тому новим трендом для красунь, які дбають про очищення своєї шкіри, стала екосерветка для демакіяжу.

Серед переваг екосерветок найбільшою є їхня здатність до багаторазового використання. Виробники таких серветок гарантують, що товар добре виконуватиме свою головну функцію понад 2 роки при щоденному користуванні. 24 канал дізнався, що таке екосерветки і як їх використовувати.

До теми: Демакіяж: як правильно очищати обличчя від косметики

Що таке екосерветки?

Серед екологічних матеріалів для зняття макіяжу є не лише серветки, а й спонжі для демакіяжу, рукавичка, двостороння рукавичка-спонж із такими ж властивостями. Ці товари виготовляють із унікальних мікроволокон, які розробили японські вчені. Також вони володіють поглинаючими властивостями. Зокрема, щоб їх зробити застосували техніку Silver. Тобто у складі серветки є частинки срібла, які забезпечують антибактеріальний ефект.

Завдяки інноваційній структурі екосерветка не лише видаляє залишки макіяжу, а й прибирає жирний блиск зі шкіри та відмерлі клітини, створює ефект легкого пілінгу. Виробники кажуть, якщо користуватися серветкою регулярно, то вона покращуватиме стан вашої шкіри та освіжатиме колір обличчя.

Її створили, як альтернативу пластиковим баночкам для міцелярної води, щоб вберегти екологію та дати можливість людям зекономити на дорогих засобах, запаси яких постійно потрібно оновлювати.



Як виглядає екосерветка / Фото Greenway

Як користуватися екосерветкою?

Її не потрібно мочити чи щось таке. Просто почніть легенько протирати обличчя на ділянках, звідки хочете прибрати залишки косметики. Після завершення процедури демакіяжу поперіть серветку вручну із використанням дитячого або господарського мила. За бажанням раз в місяць можна прокип’ятити її.

Шкіра б не мала стягуватися після такого способу очищення обличчя, але рекомендуємо все ж таки вмитися та закінчити вечірній ритуал ОТЗ (очищення, тонування, зволоження), як зазвичай.