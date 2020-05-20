Олії бувають не лише ефірні чи для приготування їжі, а й парфумерні. Їх використовують для виготовлення косметичних і ароматичних засобів. Також у невеликій кількості можна скористатися парфумерною олією замість жіночих духів. Такий аромат є ніжнішим та стійкішим.

Переваги парфумерних олій над іншими ароматичними продуктами в якості, стійкості запаху та економічності. Достатньо пару крапель, щоб залишати за собою приємний пахучий шлейф. Don`t smell bad розповіли, що таке парфумерні олії та як ними користуватися.

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Що таке парфумерні олії?

Вони складаються на 70% із масляної основи та на 30% із парфумерного концентрату. Зокрема такі олії не містять спирту та синтетичних ароматизаторів. Інша їхня назва – аромати на базі олії. Їх добувають із сировини запашних матеріалів (рослин, фруктів, інших продуктів).

Оскільки в парфумованих оліях немає спирту, тому вони не такі виразні. Натомість вони є набагато стійкішими та гіпоалергенними. Щодо різниці в ціні, то перемагають звичайні парфуми – вони дешевші. Виготовлення натуральних вимагає більших фінансових витрат.



Як потрібно користуватися парфумерними оліями / Фото Pexels

Як правильно наносити парфумовані олії

Прямо на шкіру. Олії можуть залишити пляму на вашому одязі, тому будьте обережними. Потрібно дати рідині певний час для повного висихання на шкірі. Намагайтесь точково наносити засіб подалі від одягу.

Олії можуть залишити пляму на вашому одязі, тому будьте обережними. Потрібно дати рідині певний час для повного висихання на шкірі. Намагайтесь точково наносити засіб подалі від одягу. Зосередьтеся на пульсових точках. Найкраще парфумовані олії діють, коли нагріваються. Чому б не використати тепло свого тіла?

Найкраще парфумовані олії діють, коли нагріваються. Чому б не використати тепло свого тіла? Користуйтеся спеціальним аплікатором. Він допоможе акуратно розподіляти олію.

Він допоможе акуратно розподіляти олію. Кілька шарів аромату. Як ми вже згадували, запах парфумованих олій не дуже сильний. Щоб підкреслити його, додатково використовуйте гелі, лосьйони, креми, тальки для тіла.

Важливо: ретельно підбирайте аромат кожного косметичного засобу, бо не всі пахнутимуть добре при змішуванні з іншими.

Створіть ароматний пакуночок. Якщо не можна наносити парфумерні олії на одяг, ще не означає, що він має не повинен пахнути зовсім. Візьміть тканинну торбинку або ватний диск, нанесіть на них ароматну олію і залиште в шафі чи комоді, де тримаєте свої вбрання.

Якщо не можна наносити парфумерні олії на одяг, ще не означає, що він має не повинен пахнути зовсім. Візьміть тканинну торбинку або ватний диск, нанесіть на них ароматну олію і залиште в шафі чи комоді, де тримаєте свої вбрання. Застосовуйте заздалегідь. Нанесіть олію на шкіру приблизно за 30 хвилин до виходу з дому. Дайте їй приникнути в тіло, змішатися з іншими ароматами, нагрітися внаслідок циркуляції крові в організмі.

Кажуть, що, спробувавши один раз, ви більше не зможете відмовитися від парфумерної олії.