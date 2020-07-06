Що таке процедура MYVolution та чому вона може замінити фільтри в інстаграмі

Коли потрібно терміново опублікувати фото в соцмережі, але на обличчі видно певні недоліки, то додатки для ретушування стають у нагоді. Потім це впливає на реальне життя. Люди хочуть відповідати собі віртуальним. Тому є попит на процедури, як-от MYVolution.

На знімку, відео чи у прямій трансляції користувачі соцмережі інстаграм прагнуть виглядати ідеально. Проте за допомогою фільтрів довготривалого ефекту не досягнеш. Натомість косметологічні процедури, які з’являються, мають на меті покращувати зовнішність людини на рівні із спеціальними додатками, пише Cosmopolitan.

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Світовий лідер по виробленню гіалуронової кислоти для унікального гібридного комплексу Profhilo, біореструктуризаторів Viskoderm і філлерів преміум якості Aliaxin, фармакологічна компанія IBSA звернулася до розробників Snapchat, аби проаналізувати, які фільтри найчастіше користувачі використовують для вдосконалення зовнішності. Інформація, яку вдалося отримати, була використана для того, аби створити унікальну інноваційну концепцію 3D-б’ютіфікації MYVolution.



Що передбачає процедура MYVolution / Фото Cosmopolitan

Суть процедури у тому, щоб спеціалісти естетичної медицини могли корегувати клієнтам певні ділянки на обличчі, використовуючи філлери. Тобто буквально переносити фільтри з інстаграму в реальне життя.

Що таке філлери

Філлер – це препарат, який використовують, як наповнювач, щоб зробити корекцію косметичних недоліків. Він допомагає відновлювати об’єм тканин там, де його недостатньо. Найчастіше філлери застосовуються з метою усунення зморшок, збільшення об’єму губ, зміни форми підборіддя чи вилиць.

Концепція процедури MYVolution передбачає створення бажаних рис обличчя спочатку в програмі, а потім їхнє відтворення на шкірі людини. У такому додатку окреслені окремі ділянки для кожного типу обличчя, аби зміни виглядали максимально природними.