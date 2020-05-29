Що таке йога: як впливає на красу та гнучкість тіла
Йога – це поєднання фізичних вправ, які засновані на різноманітних позах, та медитацій. Йогою займаються для того, щоб покращити контроль над розумом і тілом. Зокрема йога найбільше популярна серед жінок. Регулярні вправи сприяють гнучкості та красивому вигляду тіла.
Історія йоги бере початок із Давньої Індії. Там йогою називають практики тіла і розуму, різні стилі яких складають із фізичних поз, дихальних прийомів та медитації. Тому вона і є таким популярним заняттям сьогодні, бо шалений та напружений ритм змушує зберігати душевну рівновагу та підтримувати тіло у здоровому стані. MedicalNewsToday пояснили філософію йоги та розповіли про її типи.
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Для чого потрібна йога і як вона з’явилася?
Цікаво те, що спочатку створення йоги її практикували здебільшого чоловіки. Письмової згадки немає, але вчені припускають, що філософія йоги пішла від трактату індійського мудреця Патанджалі "Йога-сутра". Записам понад 2000 років. Це найдавніша письмова робота про йогу, на основі якої базуються всі сучасні асани.
Асана (за визначенням трактату "Йога-сутра Патанджалі") – це зручне та стійке положення тіла, в якому воно перебуває в своїй істинній формі. Регулярне відтворення поз йоги додають спритності, сили та гнучкості тілу. За іншим визначенням асани – це багато фізичних положень в хатха-йозі. Люди, які займаються йогою, використовують асани для звільнення енергії та стимулювання незбалансованої чакри.
Першочерговою метою йоги не було створення ефекту, як від фітнесу. Вона передбачала пошук гармонії в собі та сприйняття краси свого тіла завдяки розширенню духовної енергії за допомогою дихальних практик і розумової спрямованості.
Групове заняття йогою / Фото Pexels
Головними функціями йоги є:
- розвиток гнучкості тіла;
- поліпшення стану тіла;
- збагачення духовною енергією;
- відновлення рівноваги;
- стимулювання дихальної системи.
Факт: жінки та чоловіки, які займаються йогою регулярно не лише мають краще самопочуття, а й вважають себе красивими і вміють любити своє тіло.
Основні напрями йоги, які покращать стан вашого тіла
Зазвичай йогу асоціюють із деревом: коріння, стовбур, гілки, цвіт і плоди. Напрями йоги ділять на "гілки".
Хатха-йога: фізичний та психічний напрям, який впливає на тіло та розум.
Раджа-йога: передбачає медитацію та чітке дотримання послідовності дисциплінарних кроків, відомих як "вісім кінцівок" йоги.
Карма-йога: шлях віри, який має на меті створити майбутнє, вільне від негативу та егоїзму.
Бхакті-йога: спрямована на встановлення шляху відданості, служіння, позитивного способу вираження емоцій та толерантності.
Види асан йоги / Фото Pexels
Джняна-йога: стосується мудрості, пошуку можливості навчити інших та розвитку власного інтелекту через навчання.
Тантра-йога: вища практика через ритуали, церемонії та встановлення вищої досконалості йоги (мокші).
Ще одним цікавим фактом є те, що існує Міжнародний день йоги, який відзначають щорічно 21 червня з 2015 року.