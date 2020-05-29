Що таке йога: як впливає на красу та гнучкість тіла

Йога – це поєднання фізичних вправ, які засновані на різноманітних позах, та медитацій. Йогою займаються для того, щоб покращити контроль над розумом і тілом. Зокрема йога найбільше популярна серед жінок. Регулярні вправи сприяють гнучкості та красивому вигляду тіла.

Історія йоги бере початок із Давньої Індії. Там йогою називають практики тіла і розуму, різні стилі яких складають із фізичних поз, дихальних прийомів та медитації. Тому вона і є таким популярним заняттям сьогодні, бо шалений та напружений ритм змушує зберігати душевну рівновагу та підтримувати тіло у здоровому стані. MedicalNewsToday пояснили філософію йоги та розповіли про її типи.

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Для чого потрібна йога і як вона з’явилася?

Цікаво те, що спочатку створення йоги її практикували здебільшого чоловіки. Письмової згадки немає, але вчені припускають, що філософія йоги пішла від трактату індійського мудреця Патанджалі "Йога-сутра". Записам понад 2000 років. Це найдавніша письмова робота про йогу, на основі якої базуються всі сучасні асани.

Асана (за визначенням трактату "Йога-сутра Патанджалі") – це зручне та стійке положення тіла, в якому воно перебуває в своїй істинній формі. Регулярне відтворення поз йоги додають спритності, сили та гнучкості тілу. За іншим визначенням асани – це багато фізичних положень в хатха-йозі. Люди, які займаються йогою, використовують асани для звільнення енергії та стимулювання незбалансованої чакри.

Першочерговою метою йоги не було створення ефекту, як від фітнесу. Вона передбачала пошук гармонії в собі та сприйняття краси свого тіла завдяки розширенню духовної енергії за допомогою дихальних практик і розумової спрямованості.



Групове заняття йогою / Фото Pexels

Головними функціями йоги є:

розвиток гнучкості тіла;

поліпшення стану тіла;

збагачення духовною енергією;

відновлення рівноваги;

стимулювання дихальної системи.

Факт: жінки та чоловіки, які займаються йогою регулярно не лише мають краще самопочуття, а й вважають себе красивими і вміють любити своє тіло.

Основні напрями йоги, які покращать стан вашого тіла

Зазвичай йогу асоціюють із деревом: коріння, стовбур, гілки, цвіт і плоди. Напрями йоги ділять на "гілки".

Хатха-йога: фізичний та психічний напрям, який впливає на тіло та розум.

Раджа-йога: передбачає медитацію та чітке дотримання послідовності дисциплінарних кроків, відомих як "вісім кінцівок" йоги.

Карма-йога: шлях віри, який має на меті створити майбутнє, вільне від негативу та егоїзму.

Бхакті-йога: спрямована на встановлення шляху відданості, служіння, позитивного способу вираження емоцій та толерантності.



Види асан йоги / Фото Pexels

Джняна-йога: стосується мудрості, пошуку можливості навчити інших та розвитку власного інтелекту через навчання.

Тантра-йога: вища практика через ритуали, церемонії та встановлення вищої досконалості йоги (мокші).

Ще одним цікавим фактом є те, що існує Міжнародний день йоги, який відзначають щорічно 21 червня з 2015 року.