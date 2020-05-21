Що відбувається зі шкірою лікарів, які працюють на передовій COVID-19

Герої нашого часу – це лікарі. Вони борються за життя інших ціною свого. Цілодобово їм доводиться носити засоби індивідуального захисту, які не дозволять шкірі дихати. Такі умови спричинили у них серйозні проблеми зі шкірою.

Із перших днів світової пандемії знімки виснажених лікарів облетіли весь простір інтернету. Якщо спочатку захисні маски, які вони носять цілодобово, залишали сліди та синці на обличчі, то зараз довготривала ізоляція шкіри обличчя від доступу повітря та вологи викликала значні подразнення. Allure розповів, що сталося зі шкірою лікарів, які працюють в умовах COVID-19.

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Попри ризик інфікуватися коронавірусом, медикам тепер знадобиться додаткове лікування шкіри обличчя. "Моя шкіра – це найгірше, що траплялося зі мною за останні 10 років", – каже медсестра із Детройта, США. "Я знаю, що це від постійного користування засобами індивідуального захисту. У моїй лікарні є близько 880 пацієнтів із позитивним результатом тесту на COVID-19. Маски – єдине, що нам допомагає".

На жаль, це не єдиний випадок. Таких людей багато. Медсестри кажуть, що жартують між собою, бо дякувати Богу під масками їх ніхто не бачить. Але насправді вони зустрілися із серйозною проблемою. Спеціальні маски, які носять лікарі, немає потреби змінювати кожні 2 години. Вони виготовлені для тривалішого використання. Тому, коли шкіра пітніє і маска починає натирати, її не можна змінювати.

Що провокує цю проблему?

Постійний тиск на шкіру. Експерти вважають, що маски N95, які використовують лікарі, сильно тиснуть на шкіру, утворюючи порізи та подразнення.

Маски N95 – це респіратори, які щільно прилягають до обличчя, що зменшує ймовірність потрапляння у слизові оболонки щонайменше 95% того, що є у повітрі.

Орит Марковиц, сертифікована дерматологиня лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку, каже, що порівняти ці маски можна із "присосками", які повністю закривають доступ повітрю до носа та рота.

Руйнуються дуже тонкі капіляри, які забезпечують надходження кисню, поживних речовини та всього, що потрібно шкірі, щоб бути здоровою,

– пояснює лікарка.

Їхня шкіра наче задихається, тому потім починає пошкоджуватися і подразнюватися.

Такий сильний тиск також може викликати появу виразок на шкірі таких, як "декубітус". Постійне перебування поту під маскою і навколо неї може спричинити бактеріальну або грибкову інфекцію.



Проблеми під час COVID-19 / Instagram / @korri_ann_art

Взявши до уваги проблеми медиків зі шкірою, Американська спільнота краси згуртовується і допомагає їм подолати проблеми із дермою. Вони закуповують доглядові та лікувальні засоби, а дерматологи використовують свої клініки для дослідження і пошуку ліків, які допоможуть постраждалій шкірі борців проти COVID-19.