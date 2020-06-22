Кейт Міддлтон народила 3 дітей, а її фігура зовсім не змінилася. Вона є володаркою таких параметрів, про які інші можуть лише мріяти. Окрім генетики та регулярного спорту, на фігуру герцогині значно впливає харчування. Британська кухарка Керолін Робб відкрила таємницю стрункої фігури Кейт Міддлтон.

Британська шеф-кухарка Керолін Робб протягом багатьох років працювала над створенням меню для королівської сім’ї. Як пише Harper's Bazaar, то жінка зазначає, що Кейт Міддлтон любить самостійно готувати їжу для свого чоловіка та дітей, але до теми харчування у неї серйозний підхід.

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Що їсть Кейт Міддлтон

Сніданок

День герцогині Кембриджської починається із приготування зеленого смузі. Для його створення їй необхідно використати спіруліну, декілька видів листя зеленого салату, шпинат, капусту, матчу і селеру. Набір із таких інгредієнтів містить багато вітамінів та антиоксидантів. Тому збагачує організм поживними речовинами і сприяє покращенню травлення.



Як харчується Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Обід

Другий прийом їжі у Кейт Міддлтон обов’язково повинен складатися з рослинних продуктів, які мають низьку калорійність. Тому на обід жінка зазвичай їсть овочеві салати, супи та рибу. Улюбленими її блюдами є гаспачо та лолось.

Вечеря

Принц Вільям дуже любить смажену курку за особливим сімейним рецептом, тому дружина тішить його цією стравою на вечерю. Також Кейт часто готує страви, секретні компоненти яких відомі лише їй. Найчастіше на королівській трапезі з’являється індійське карі. Саме його Кейт готує навіть для королеви Єлизавети ІІ.