Що заважає вам бути красивою: 3 звички, яких потрібно позбутися

Можна щоденно доглядати за своїм тілом та обличчям, купувати дорогі косметичні, відвідувати салонні процедури, щоб мати приємний зовнішній вигляд. Але всі ці старання можуть бути марними, бо є 3 звички, які псують вашу зовнішність.

Деякі погані звички вже настільки призвичаїлися у вашому житті, що ви можете навіть не помічати, коли шкодите своїй зовнішності. Вам може здаватися, що ви не робите нічого кримінального, бо негативні наслідки від таких звичок проявляються згодом. Harper's Bazaar нагадав, які звички заважають жінкам зберігати привабливий вигляд.

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Яких звичок потрібно позбутися, щоб бути красивою?

Здирати лак з нігтів власноруч. Ця звичка не лише робить ваш ніготь візуально неестетичним, а й таким чином ви пошкоджуєте нігтьову пластину. Внаслідок чого вона стане тонкою і її буде легко зламати. Тому знімайте лак спеціальним засобом або зверніться до nail-майстра.

Ця звичка не лише робить ваш ніготь візуально неестетичним, а й таким чином ви пошкоджуєте нігтьову пластину. Внаслідок чого вона стане тонкою і її буде легко зламати. Тому знімайте лак спеціальним засобом або зверніться до nail-майстра. Постійно торкатися обличчя руками. За статистикою, ми чіпаємо обличчя пальцями від 16 до 25 разів щогодини. Це відбувається механічно, що неймовірно небезпечно. На руках впродовж дня накопичується величезна кількість мікробів. І навіть якщо ви регулярно миєте руки чи користуєтесь антисептиком, обмежити потрапляння мікробів на руки неможливо. Оскільки вони повсюди: комп’ютер, дверна ручка, склянка та багато інших предметів, які нас оточують. Намагайтеся контролювати свої рухи і з часом ви зовсім відвикнете від такої шкідливої звички.



Чого не потрібно робити, якщо хочете бути красивою / Фото Pexels