Щоденний макіяж: як створити ідеальну основу

Техніка щоденного макіяжу здається простою. Проте існують поради, які допоможуть вам непомітно підкреслити натуральну красу та не витрачати багато часу на створення мейк-апу щоранку. Найважливішими кроками вважають нанесення тональної основи та консилера.

Основні продукти, на яких базуються всі наступні етапи макіяжу, це тональна основа та консилер. Важливо нанести їх правильно, аби створити природну текстуру та колір на шкірі. Цифровий журнал Marie Claire поділився дієвими порадами, знаючи про які легко зробити основу під макіяж максимально схожою на шкіру.

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Як створити ідеальну основу під макіяж

Не змішуйте на обличчі

Перед тим, як наносити тональну основу на обличчя, добре вимийте руки. Потім витисніть необхідну кількість продукту на руку і спеціальним пензликом або б’юті-блендером починайте створювати тон. Таким чином результат виглядатиме натурально, а всі нерівності на шкірі замаскуються. Також не забувайте застосувати тональну основу на шию, аби прибрати контрастний перехід одного тону обличчя в інший тон шиї.



Потрібно наносити основу під макіж спеціальним пензлем / Фото Unsplash

Координуйте кількість консилера

Темні кола під очима можна замаскувати консилером. Вибирайте продукт із легкою текстурою, бо для цієї ділянки на обличчі не варто використовувати надто потужний маскувальний засіб. Спеціальним пензликом нанесіть трішки консилера під очі. Також це можна зробити пальцями. У такому випадку продукт нагріється від температури тіла, тому він натуральніше виглядатиме на шкірі. Важливо знати, що основа, якою ви хочете приховати синці під очима, повинна бути світлішою, аніж шкіра на цьому місці. Тоді погляд буде виразнішим та свіжішим.

Не забувайте про точкове маскування

Якщо на шкірі вашого обличчя є прищі та нерівності, які вимагають використання більшої кількості косметичної основи, то не потрібно наносити кілька грубих шарів, аби їх замаскувати. Тому насамперед нанесіть тональну основу тонким шаром. Зробіть це спеціальним пензликом або губкою, але напередодні змочіть їх трішки у теплій воді, щоб основа розплавилася і краще "лягла" на шкіру. Зокрема, вона повинна відповідати вашому тону обличчя, а інші продукти, які слід використовувати точково, аби приховати всі недоліки на шкірі, мають бути темнішими.



Техніка нанесення основи під макіяж / Фото Pexels

Промальовуйте контур губ

Це особливо важливий крок, якщо ви користуєтеся губною помадою. Виконавши його, лінія губ стає чіткішою. Нанесіть чистим пензликом тонкий шар тональної основи на губи. Таким чином стійкість помади буде довшою. Потім візьміть консилер такого ж світлого відтінку, як використовувати під очі, і промалюйте контур губ.