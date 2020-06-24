Маловідомий факт про модель Кендалл Дженнер те, що вона тривалий час страждала від акне. Побороти проблему зірці допомогли не лише дорогі процедури та креми, а й використання домашніх лайфхаків для догляду за шкірою. Одним із таких є рецепт очищувальної маски.

Кендалл Дженнер опублікувала у своєму профілі в інстаграмі домашнє фото із цікавою сумішшю на обличчі. Її рецептом модель не поділилася, але секрет ідеальної шкіри американської знаменитості відкрив дерматолог Гевін Маклеод-Валентин, який вже давно працює зі сім’єю Кардашян. Про це повідомляє Cosmopolitan.

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Зірковий дерматолог після публікації Кедалл дав коментар для видання Popsugar. Він поділився рецептом маски, яку можна приготувати в домашніх умовах, та розповів, які у неї є корисні властивості. Для її створення потрібно використати елементарні інгредієнти: авокадо, вівсянку та мед.

Авокадо багате на незамінні вітаміни E, C і K, які володіють антивіковими властивостями, а також допомагають "нарощувати" еластин в шкірі. Ще авокадо містить жирні кислоти, які пом’якшують та зволожують шкіру,

– каже Гевін.

Зокрема вівсяні крупи здатні очищувати шкіру, а мед чудово зволожує її та живить антибактеріальними компонентами. Дерматолог сім’ї Кардашян також додає, що мед є натуральним антибактеріальним засобом, тому ідеально підійде для проблемної шкіри, допоможе її вилікувати та запобігти появі акне.

Домашня маска для обличчя від Кендалл Дженнер підійде не лише для боротьби із прищами, але й буде корисною всім у літній період, коли сальні залози виділяють значно більше шкірного сала внаслідок високої температури повітря.

Рецепт очищувальної маски для обличчя від Кендалл Дженнер

Що вам знадобиться?

Розім’яте авокадо.

Мед.

Вівсяні крупи.

Аби приготувати очищувальну маску в домашніх умовах, змішайте всі інгредієнти у рівній пропорції. Вівсяні пластівці рекомендовано перемолоти до отримання однорідної консистенції у вигляді муки.

Важливо наносити маску на чисту шкіру, уникайте ділянки навколо очей та губ. Суміш залиште на обличчі на 15 хвилин, а потім акуратно вмийтеся теплою водою.