Шугаринг в домашніх умовах: рецепт пасти та спосіб виконання
Тема способів, як позбутися небажаного волосся на тілі, влітку особливо актуальна. Адже у таку спеку не хочеться ховати ноги в довгих штанах. Шугаринг – це вид депіляції, який можна легко відтворити в домашніх умовах, і протягом тривалого часу насолоджуватися гладенькою шкірою
Аби зробити шугаринг, вам знадобиться спеціальна паста, яку можна придбати в косметичному магазині або скористатися економнішим варіантом – приготувати її самостійно вдома. Рецепт складається із інгредієнтів, які можна знайти на кухні у кожної господині. Тонкощами підготовки та проведення процедури поділився телеканал СТБ.
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Переваги шугарингу:
- безпечність, бо занести інфекцію практично неможливо;
- мінімальна складність проведення;
- невисокий рівень больових відчуттів;
- можна зробити самостійно;
- паста не обпікає шкіру, як це може зробити віск;
- такий спосіб видалення волосся підходить чоловікам та жінкам на різних ділянках тіла;
- дієвий для волосся від 2-3 міліметрів;
- волосся не стає жорсткішим;
- рослинність на тілі зменшується;
- паста одночасно депілює та скрабує тіло.
Красиві ноги після шугарингу / Фото Unsplash
Рецепт пасти для шугарингу
Що вам знадобиться?
- 6 столових ложок цукру;
- 2 столових ложок води;
- сік із половини лимона або 2 чайних ложки лимонної кислоти.
На маленький вогонь поставте каструлю. Висипте туди цукор та додайте води. Варіть інгредієнти, постійно легенько помішуючи. Про готовність суміші свідчитиме зміна кольору з прозоро-білого на карамельно-золотистий. Аби точно переконатися, що паста готова, просто крапніть її в ємність із холодною водою. Якщо крапля не змінить форми, то паста готова, у разі її розтікання ще трішки доваріть суміш. Коли вона буде готовою, додайте у каструлю сік лимона або лимонну кислоту. Вимкніть вогонь і продовжуйте помішувати. Консистенція повинна бути однорідною та без крупинок. Дочекайтеся, щоб температура пасти опустилася до кімнатної, і починайте проводити процедуру.
Правила проведення шугарингу в домашніх умовах / Фото Unsplash
Як зробити шугаринг: поетапна інструкція
- Насамперед очистіть шкіру ніг чи іншу ділянку тіла та добре її витріть, щоб не залишилося жодної вологи.
- На невелику ділянку, з якої будете починати, нанесіть тальк або звичайну дитячу присипку.
- Тепер із суміші, яку ви приготували, потрібно взяти її лише трішки та розім’яти в руках. Повинна вийти кулька такого розміру, як волоський горіх. Для зручності використовуйте одноразові медичні рукавички.
- Розтягніть кульку по тілу проти лінії росту волосся. Можливо, доведеться докласти зусиль, щоб утворити тонку плівку для ефективного видалення волосся.
- Починайте смикати смужку із пасти у напрямку за ростом волосся.
- Після депіляції обов’язково користуйтеся зволожувальним лосьйоном або кремом для тіла.