Сиве волосся може бути популярним: як Лілі Аллен жартує сама над собою

Британська попспівачка Лілі Аллен ніколи не зловживала фільтрами в інстаграмі. Нещодавня її публікація у цій соцмережі викликала активне обговорення у коментарях. Причиною стало сиве волосся зірки.

За період самоізоляції у співачки не було можливості відвідати свого колориста, тому у неї з’явилися відрослі корені. Жінка не спробувала замаскувати їх спеціальною фарбою в домашніх умовах. Натомість вона вирішила пожартувати сама над собою: опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому чітко помітне сиве волосся, та в опис додала миле емоджі з бабусею.

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Інші знаменитості активно експериментують з кольором своєї зачіски. Наприклад, перевтілення Кайлі Дженнер та Емілі Ратажковскі із брюнеток в ефектних блондинок. Лілі Аллен залишається відданою природній красі, не зраджує традиціям і показує реальне життя, як воно є. Проблемою сивого волосся зірка також поділилася із прихильниками. Публікація отримала понад 80 тисяч вподобань та багато коментарів на кшталт: "Натуральний колір волосся виглядає прекрасно на кожному", "Я люблю це. Природно та красиво", "Неймовірна красуня".

На селфі Лілі виглядає щасливою, і її зовсім не хвилюють сиві корені волосся. Вона зробила допис більш позитивним завдяки підпису у форматі емоджі доброї бабусі із сивиною та в окулярах. Таким чином попспівачка продемонструвала, що до природніх змін у своїй зовнішності потрібно ставитися простіше. Шанувальники підтримали позицію своєї кумирки та подарували їй багато компліментів в коментарях.