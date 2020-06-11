Із красою британської супермоделі Кейт Мосс асоціюються 90-ті. Ще в підлітковому віці вона стала однією із найкращих у своїй сфері. А модельні агентства звернули увагу на вроду дівчини завдяки її рекламі для Calvin Klein. Тепер Кейт 46 років, а вона однаково має прекрасну зовнішність.

Аби зберегти свою красу на довгі роки, жінкам доводиться вдаватися до різноманітних косметичних процедур та домашніх лайфхаків. Які б’юті-секрети є в арсеналі Кейт Мосс дізнався журнал Elle. Зокрема супермодель зазначила, що найважливіший догляд за шкірою – ранковий.

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Секрети краси від Кейт Мосс

Прокидається Кейт о 8 ранку. Якщо їй не вдається поспати 8 годин, то жінка каже, що має не лише поганий настрій, але й зовнішній вигляд.

Найперше, що торкається губ Кейт Мосс, це тепла вода з лимоном . Її модель випиває перед ранковою чашкою кави.

. Її модель випиває перед ранковою чашкою кави. Потім красуня береться за створення макіяжу. Як правило, вона починає з тональної основи або просто контурує обличчя бронзером, фарбує губи світло-коричневою помадою і підкручує вії спеціальними щипцями, аби додати їм довжини та об’єму.

Потім ранок моделі продовжується йогою , яка не лише сприяє пружності і красі тіла, але допомагає впоратися зі стресом. Інколи Кейт ще тренується у власному мініспортзалі вдома.

, яка не лише сприяє пружності і красі тіла, але допомагає впоратися зі стресом. Інколи Кейт ще тренується у власному мініспортзалі вдома. Найгірше, що може зробити з обличчям Кейт – це не очистити його від косметики . Вона наголошує на важливості демакіяжу перед сном, якщо ви хочете мати красиву та чисту шкіру.

. Вона наголошує на важливості демакіяжу перед сном, якщо ви хочете мати красиву та чисту шкіру. Останнім придбанням моделі для догляду за собою став нефритовий масажер для обличчя. Тепер вона носить його зі собою у косметичці завжди.

для обличчя. Тепер вона носить його зі собою у косметичці завжди. Про зовнішню красу варто турбуватися також зсередини. Для цього Кейт Мосс завжди має у холодильнику селеру і робить з неї сік, який п’є щоранку разом зі всіма членами сім’ї.