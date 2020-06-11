Не спати з косметикою та помада замість рум'ян: які секрети краси є у супермоделі Кейт Мосс
Із красою британської супермоделі Кейт Мосс асоціюються 90-ті. Ще в підлітковому віці вона стала однією із найкращих у своїй сфері. А модельні агентства звернули увагу на вроду дівчини завдяки її рекламі для Calvin Klein. Тепер Кейт 46 років, а вона однаково має прекрасну зовнішність.
Аби зберегти свою красу на довгі роки, жінкам доводиться вдаватися до різноманітних косметичних процедур та домашніх лайфхаків. Які б’юті-секрети є в арсеналі Кейт Мосс дізнався журнал Elle. Зокрема супермодель зазначила, що найважливіший догляд за шкірою – ранковий.
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Секрети краси від Кейт Мосс
Прокидається Кейт о 8 ранку. Якщо їй не вдається поспати 8 годин, то жінка каже, що має не лише поганий настрій, але й зовнішній вигляд.
- Найперше, що торкається губ Кейт Мосс, це тепла вода з лимоном. Її модель випиває перед ранковою чашкою кави.
- Потім красуня береться за створення макіяжу. Як правило, вона починає з тональної основи або просто контурує обличчя бронзером, фарбує губи світло-коричневою помадою і підкручує вії спеціальними щипцями, аби додати їм довжини та об’єму.
- Потім ранок моделі продовжується йогою, яка не лише сприяє пружності і красі тіла, але допомагає впоратися зі стресом. Інколи Кейт ще тренується у власному мініспортзалі вдома.
- Найгірше, що може зробити з обличчям Кейт – це не очистити його від косметики. Вона наголошує на важливості демакіяжу перед сном, якщо ви хочете мати красиву та чисту шкіру.
- Останнім придбанням моделі для догляду за собою став нефритовий масажер для обличчя. Тепер вона носить його зі собою у косметичці завжди.
- Про зовнішню красу варто турбуватися також зсередини. Для цього Кейт Мосс завжди має у холодильнику селеру і робить з неї сік, який п’є щоранку разом зі всіма членами сім’ї.
- Щоденна рутина по догляду за шкірою обличчя у Кейт проста: мити і зволожувати. Проте вона часто знаходить час і влаштовує собі із донькою спа-день.
- Жінка так турбується про своє тіло, що регулярно робить масажі. І всім це рекомендує.
- Своїм найголовнішим секретом краси зірка називає використання сонцезахисного крему, а найкраща б’юті-порада, яку їй давали, для неї це наносити трішки червоної помади на щічки замість рум’ян. Таким чином ефект виглядатиме природніше.