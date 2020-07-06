Справа не в косметиці: секрети супермоделей, які допомагають їм мати бездоганну шкіру
Одноголосно успішні моделі стверджують, що секрет їхньої краси – правильний догляд за шкірою. Вони намагаються виглядати так, щоб могли відчувати себе впевнено навіть без макіяжу. У них є схожі б’юті-звички, завдяки яким шкіра моделей завжди бездоганна.
Жодна дорога декоративна косметика не зможе замінити якісного догляду за шкірою. Усі супермоделі про це знають, тому у них є секрети та хитрощі, які сприяють красивій зовнішності. Cosmopolitan поділився декількома з них.
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Секрети бездоганної шкіри, як у супермоделей
- Вони не вмивають зранку обличчя водопровідною водою. Натомість протирають його тоніком, бо надто часті вмивання руйнують гідро-ліпідний шар, внаслідок чого ще більше активізується робота сальних залоз і шкіра стає жирною та з’являються висипання.
- Мінімізують вживання цукру та уникають різких перепадів ваги. Споживання великої кількості цукру негативно відображається на стані шкіри: з’являються зморшки, висипання та провокується передчасне старіння. Тому що цукор, коли потрапляє в кров, то утворює молекули, які руйнують колаген та еластин. Щодо стабільної ваги, то це допомагає уникнути розтяжок на тілі та не створювати стрес для організму.
- Регулярні візити до косметолога. Супермоделі довіряють свою шкіру професіоналам. Вони відвідують косметологів не лише тоді, коли на обличчі з’являються видимі проблеми, але й щомісяця роблять процедури для очищення шкіри, масаж та легкий пілінг.
- Інколи красуні зі сторінок модних журналів не наносять крему із SPF. Експерти говорять, що продукти, які призначені для захисту шкіри від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, закупорюють пори та заважають шкірі повноцінно "дихати". Тому використовувати їх потрібно лише за необхідності.
- Моделі щоденно зволожують шкіру та п'ють багато води (приблизно 3-3, 5 літри). У представниць фешн-індустрії завжди в сумочці є флакон із термальною водою, аби протягом дня додавати шкірі вологи.
- Бездоганній шкірі моделей також сприяють заняття спортом. Завдяки регулярному тренуванню кровообіг в організмі посилюється і всі корисні речовини направляються в глибокі шари дерми.