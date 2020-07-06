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Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
3 липня , 17:04 Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
Лідія Цюпера
Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
16 червня , 18:43 Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
Лідія Цюпера
Що таке процедура MYVolution та чому вона може замінити фільтри в інстаграмі
12:59, сьогодні Що таке процедура MYVolution та чому вона може замінити фільтри в інстаграмі
Візажистка застерегла, який макіяж не слід робити у 2020: 5 антитрендів
17:21, 5 липня Візажистка застерегла, який макіяж не слід робити у 2020: 5 антитрендів
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Якою повинна бути "справжня краса", на думку жінок покоління X: результати опитування
15:47, 5 липня Якою повинна бути "справжня краса", на думку жінок покоління X: результати опитування
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