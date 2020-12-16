Американська супермодель Емілі ДіДонато ділиться на своєму ютуб-каналі різноманітними ідеями для макіяжу, які водночас є стильними і легкими у відтворенні. На одному з останніх відео зірка показала, як можна зробити модний сяючий мейк-ап в золотистих тонах на кожен день.

На черговому відео Емілі ДіДонато та її візажист створили чарівний макіяж в золотистих відтінках на кожен день. Плюсом такого мейк-апу є те, то його недовго і нескладно робити, пише Cosmopolitan.

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Як зробити макіяж на кожен день

Варіант макіяжу від моделі підійде як на кожен день, так і для особливого вечора, якщо додати більше блискіток на обличчя. Такий мейк-ап в золотистих тонах виглядає ефектно, а відтворити його модна легко і швидко.

Головна родзинка образу Емілі в тому, що кольори тіней, рум’ян і помаду дуже схожі між собою, тому макіяж має природний, але стильний вигляд. Зокрема, він личитиме кожній красуні без винятку.

Дивіться на відео, як зробити макіяж в золотих відтінках: