Сухий масаж щіткою: як правильно робити, його переваги та недоліки

Починати працювати над вдосконаленням свого тіла до літа – вже традиція. Одним із найдоступніших та найпростішим у виконанні вважають сухий масаж спеціальною дерев'яною щіткою із натуральними волокнами. Такий масаж ще називають антицелюлітним. Також він допомагає зменшити видимість розтяжок на тілі.

Сухий масаж відносять до різновиду аюрведичної медицини, пише Healthline. Він має багато переваг для нашого тіла. Серед них: стимулювання лімфатичної системи, відлущення ороговілих клітин шкіри, посилення циркуляції крові та прилив енергії, зокрема допомагає усунути целюліт.

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Що таке аюрведична медицина?Це різновид альтернативної медицини. Її основним принципом є цілісне лікування: тіла, душі і духовне. Наукового підґрунтя вона не має, але базується на індійських філософських принципах, спрямованих на підтримку балансу між фізичним та духовним здоров’ям людини.

Переваги сухого масажу

Стимулювання лімфатичної системи та виведення токсинів. Масаж тіла сухою щіткою допомагає організму виділяти токсини через піт. Натуральні волокна на щітці стимулює пори і відкриває їх. Це полегшує організму виділяти піт. Такий процес, в свою чергу, зменшує кількість токсинів, які надходять через лімфатичну систему. Проте Healthline зазначає, що мало наукових досліджень, які підтверджують цю заяву.

Масаж тіла сухою щіткою допомагає організму виділяти токсини через піт. Натуральні волокна на щітці стимулює пори і відкриває їх. Це полегшує організму виділяти піт. Такий процес, в свою чергу, зменшує кількість токсинів, які надходять через лімфатичну систему. Проте Healthline зазначає, що мало наукових досліджень, які підтверджують цю заяву. Відлущування. Грубі ворсинки видаляють зі шкіри сухі та омертвілі клітини. Як наслідок: ніжне, гладке та м’яке тіло.

Грубі ворсинки видаляють зі шкіри сухі та омертвілі клітини. Як наслідок: ніжне, гладке та м’яке тіло. Релаксація. Сухий масаж щіткою, як і будь-який інший вид масажу, змушує вас розслабитись. Щоб максимально відчути ефект, практикуйте процедуру в сухому чистому просторі без яскравого освітлення.

Сухий масаж щіткою, як і будь-який інший вид масажу, змушує вас розслабитись. Щоб максимально відчути ефект, практикуйте процедуру в сухому чистому просторі без яскравого освітлення. Усунення целюліту. Масаж щіткою мав би допомогти вам зменшити ознаки целюліту на шкірі, бо володіє такими ж властивостями, як інші різновиди масажу.

Якщо робити сухий масаж правильно, то він чудово впливає на стан нашого тіла. Але таким методом побороти целюліт не вдасться. Оскільки його поява пов’язана з жировою клітковиною та колагеновими волокнами,

– каже Керолін Джейкобс, сертифікована дерматологиня та директорка центру Chicago Cosmetic Surgery and Dermatology.



Щітки для сухого масажу / Фото Unsplash

Недоліки сухого масажу

У сухого масажу спеціальною щіткою також є свої ризики. Якщо у вас надто чутлива шкіра або ви маєте відкриті рани на шкірі чи запалення (наприклад, екзема чи псоріаз), перед процедурою обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Тому деяким людям не можна робити сухий масаж або робити його дуже обережно, бо можна завдати тілу більше шкоди, ніж користі.



Сухий масаж тіла щіткою / Фото Pexels

Як робити сухий масаж щіткою?

Використовуйте спеціальну дерев’яну щітку із натуральними волокнами. Щітка з довгою ручкою – зручніша у використанні.

Важливо, щоб шкіра та щітка були сухими.

Робіть масаж перед тим, як піти в душ.

Починайте масаж із своїх ніг та плавно рухайтеся вгору.

Після ніг починайте масажувати руки, потім переходьте до тулуба.

Рухи направляйте знизу вгору у напрямку серця. А область сідниць і живота треба масажувати круговими рухами за годинниковою стрілкою.

На ділянках більш загрубілої шкіри можна натискати щіткою сильніше. Де шкіра тонка, не треба сильно тиснути.

Після масажу прийміть прохолодний душ.

Висушіть тіло та зволожте натуральною олією. Найкраще підійде оливкова або кокосова.

Важлива примітка! Масаж слід робити не частіше, ніж 1-2 рази в тиждень. Нехай ваша перша процедура триває 3 хвилини, далі поступово збільшуйте час. Якщо з’являються почервоніння на шкірі – це означає, що ви все робите правильно і кровопотік стимулювався. Проте, якщо ви відчуваєте біль і дискомфорт краще припинити масажувати. Потім можна спробувати знову. Не перестарайтеся! Перші рази не потрібно натискати на шкіру надто сильно. Коли звикнете, тоді підвищуйте тиск.