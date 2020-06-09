Догляд за шкірою більше не обмежується косметичними засобами та масками, приготованими в домашніх умовах. Тепер для покращення зовнішнього вигляду обличчя використовують високотехнологічні процедури, які доступні для проведення навіть вдома.

Технології в індустрії краси тепер дозволяють самостійно видаляти волосся лазером, проводити лікування мікрострумом, а також робити світлодіодну терапію. Про останню процедуру детально пише Allure.

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Що таке світлодіодна терапія?

Її ще називають LED-терапією та вважають лікувальним доглядом за шкірою. Все відбувається за участю спеціального пристрою, який використовує різні довжини хвиль світла: червоні, сині та жовті частоти.

Раніше світло допомагало лікувати рани та шрами, а тепер йому знайшли застосування і в естетичній косметології. Червоне світло сприяє регенеруванню шкіри, аби вона виглядала молодшою, тобто стимулює синтез колагену. А синє бореться із акне, бо має властивість змінювати мікробіому шкіри. Також світлодіодну терапію можна проводити жовтим світлом, яке повинно зменшити почервоніння і сприяти загоєнню недоліків на обличчі.

Чи можна шкіру піддавати впливу світла?

Високоенергетичне світло має негативний вплив на шкіру. Наприклад, лазери та інші пристрої з інтенсивним імпульсним випромінюванням. Даніель Белкін, сертифікований дерматолог у Хірургічному центрі Нью-Йорку, запевняє, що світлодіодна терапія є різновидом низьких енергетичних форм. Під час цієї процедури світло поглинається молекулами шкіри, внаслідок чого змінюється біологічна активність та активність сусідніх клітин.

Клінічні дослідження показують, що найкраще працює синє світло, і прищі справді зникають при регулярному проведення LED-терапії. Натомість дерматологи стверджують, що користь червоного світла на підтверджена на 100%, бо воно дає поступовий результат омолодження. Тому ефект неможливо так швидко побачити.

Чи безпечно робити світлодіодну терапію вдома?

Більшість дерматологів зійшлися на думці, що пристрої для світлодіодної терапії безпечно використовувати вдома, не маючи спеціальних навичок. Однак у 2019 році схожий товар відкликали із продажу для дослідження теоретичний ризиків – маску від вугрів Neutrogena Light Therapy. Чомусь її запідозрили у спричиненні небезпеки для очей людини.

Проте ті, хто вже скористався пристроєм для світлодіодної терапії, діляться позитивними відгуками в соцмережах. Серед мінусів зазначають лише високу ціну.