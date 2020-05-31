Не можна покладатися на дату виробництва і термін придатності, які вказані на упаковці косметичних засобів. Тому що зазвичай ці цифри є перебільшеними. Жінки навіть вдаються до лайфхаків, за допомогою яких можна довше зберігати косметику. Проте такі дії можуть мати негативні наслідки для вашої шкіри.

Якщо користуватися протермінованою косметикою, то існує ймовірність спровокувати появу висипань, акне, закупорення пор та алергічну реакцію. 24 канал дізнався, скільки ще часу можна зберігати косметичну продукцію після відкриття.

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Термін придатності, що зазначений на косметичних продуктах, вказує на те, скільки можна зберігати їх від дня виготовлення. Щоб не наражати свою шкіру на небезпеку, вам потрібно дотримуватися допустимого терміну користування з моменту відкриття того чи іншого засобу. Інколи ці цифри зображені на упаковці значком із відкритою баночкою. Проте в інших випадках потрібно знати самій.



Не можна фарбуватися протермінованою косметикою / Фото Pexels

Термін придатності косметики після відкриття

Туш для вій – від 3 до 6 місяців.

Рідка підводка для очей – від 3 до 6 місяців.

Помада для губ – 1, 5 року.

Рум’яна – від 1 до 1,5 року.

Тіні для повік – 1 рік.

Тональний крем – 6 місяців.

Косметичний олівець – 2 роки.

Зволожувальний крем – 1 рік.

Гель для душу – 2 роки.

Шампунь – 2 роки.

Бережіть себе та дотримуйтеся правил догляду за собою, щоб залишатися красивою незалежно від віку чи обставин.