Термозахист для волосся: наскільки дієвий та як ним користуватися

Кучеряве – випрямити, пряме – накрутити. Саме таким законом керуються прихильниці приладів для укладки волосся. Раніше дівчата були змушені відмовлятися від випрямлячів, плойок та стайлерів для спіральної завивки. Тепер достатньо скористатися термозахистом, щоб вберегти волосся від високої температури.

Досі тривають дискусії серед представників та споживачів косметологічних продуктів. Одні вважають, що термозахист справді володіє захисними властивостями, інші стверджують, що це марна трата грошей. Якщо ви теж ще сумніваєтеся, чи варто користуватися термозахисним спреєм для волосся, то інформація Lab Muffin допоможе вам визначитись.

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Як відбувається пошкодження волосся?

Випрямлячі та інші прилади нагрівають волосся від 95 до 170 градусів Цельсія. Структура волосини починає руйнуватися від 130 градусів Цельсія. Таким чином може виникнути кілька типів пошкодження:

пігменти, який забарвлює ваше волосся змінюється (наприклад, вибілене волосся стає мідним);

білки кератину, які роблять волосся його міцним та еластичним, руйнуються;

зовнішня поверхня (кутикула) волосся тріскає і ламається;

волога випаровується з середини волосин (якщо ви робитимете укладку на мокре волосся, то пара буде проходити через його, руйнуючи її).



Чому потрібен термозахист для волосся / Фото Pexels

Як працює термозахист?

У складі термозахисних спреїв є багато різноманітних компонентів, які зменшують негативний ефект від гарячої пари. Проте користь лише деяких з них науково підтверджена. У 1998 році дослідники розглянули вплив таких речовин: акрилат сополімер PVP/DMAPA, кватерніум-70 гідролізований рослинний білок (у складі косметичних продуктів їх зазвичай позначають так: PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein). Використовуючи всіх три речовини, вчені встановили, що на 10-20% було менше шкоди від теплової обробки волосся. Розчини працюють у низьких концентраціях, бо для дослідження брали лише по 1% кожного.

Вищеописані три інгредієнти зовсім різні. Коли вони об’єднуються, то користь від них збільшується. Алгоритм їхньої дії такий: вони потрапляють на волосся, утворюють тоненьку плівку, яка сповільнює надходження гарячого повітря та рівномірно розподіляє його по всій довжині. Тобто, волосся нагріватиметься поступово, а не раптово. Тому таке нагрівання безпечніше.

Усі інші інгредієнти, з яких складається термозахисний спрей, також працюють на ущільнення волосяної кутикули і захисту волосин. Просто менш ефективно. Зокрема властивості багатьох із них ще не так добре вивчені.

Безумовно, термозахист вам потрібен, якщо ви часто випрямляєте чи вирівнюєте волосся. Але навіть від не гарантує повного захисту. Максимальний результат досліджень ефекту термозахисту показав лише 50%.

Як потрібно користуватися?