Тіні для повік: все, що варто дізнатися перед використанням
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Змінивши лише макіяж очей, ваш образ можна легко перетворити із буденного на вечірній. Якщо володіти правильною технікою користування тінями для повік та знати різницю між деякими з них, то цей продукт стане найнеобхіднішим у вашій косметичці.
Тіні для повік є універсальним косметичним продуктом. Багато красунь застосовує їх не за призначенням. Наприклад, щоб зробити контуринг обличчя без використання бронзера та хайлайтера. Перед тим, як перейти до додаткових лайфхаків із тінями, варто розібратися з їхніми головними особливостями, якими поділився VOGUE.
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Що потрібно знати про тіні для повік?
- Яка текстура вам потрібна. Є пресовані тіні, сухі розсипчасті, кремові, гелеві, олівці для очей також відносять до цієї категорії. І кожен із цих видів тіней має різні властивості. Для прикладу: кремові тіні найкраще використовувати як основний колір, сипучі – більш пігментовані, тому з ними варто бути обережною, щоб не перебільшити, гелевими малюють стрілки або геометричні лінії, пресовані є найпопулярнішими, тому що виконують декілька функцій, ними можна створити основний колір, потім поєднати з іншими і завершити все створенням інтенсивного розтушування. Насамперед, подумайте, що саме ви очікуєте від тіней для повік.
Розсипчасті тіні для повік / Фото Unsplash
- Дізнатися, який колір личитиме до ваших очей. Якщо ви збираєтеся регулярно фарбувати повіки тінями, то поцікавтеся, які відтінки будуть вдало поєднуватися з кольором ваших очей. Тіні повинні підкреслювати природню красу погляду та робити його виразнішим, а не навпаки. Наприклад, бронзові та золоті тіні виділяють блакитні та світло-карі очі, а фіолетові – зелені.
- Подбайте про основу. Як й іншим продуктам декоративної косметики (особливо тональним основам), тіням потрібна база. Щоб пігмент тримався довше і виглядав ефектніше, використовуйте основу під тіні.
- Значення форми очей. Для кожної форми існує окрема техніка і секрети нанесення тіней, щоб підкреслити всі їхні переваги та приховати недоліки. Тому спочатку максимально дізнайтеся про тонкощі макіяжу для вашої форми очей.
- Використовуйте для нанесення тіней різноманітні пензлі. Кожен пензлик має різне призначення: щільним можна наносити пресований пігмент, пухнастим змішувати кольори та розтушовувати їх, пензлем із косим зрізом зручно створювати ефект "котячого ока".
- З тінями вам доведеться змінити свою звичну послідовність нанесення косметики. Це більше порада, аніж правило. Якщо спершу робити макіяж очей, то за необхідності його буде легше видалити та перемалювати знову поки ще немає основи. Коли вже весь мейк-ап зроблено, а з очима ніяк не вдається, то доведеться повністю його переробляти.