17:09, -

Змінивши лише макіяж очей, ваш образ можна легко перетворити із буденного на вечірній. Якщо володіти правильною технікою користування тінями для повік та знати різницю між деякими з них, то цей продукт стане найнеобхіднішим у вашій косметичці.