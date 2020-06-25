Відомі знаменитості вирішили кардинально змінити свої іміджі. Темноволосі красуні почали перефарбовуватися в блонд. Саме вони стали першопричиною, чому біляве волосся буде головним трендом цього літа.

На серйозні зміни наважилися модель Кайя Гербер – дочка Сінді Кроуфорд, молода мільярдерка та зірка американського реаліті-шоу Кайлі Дженнер, успішна модель польсько-єврейського походження Емілі Ратажковскі та британська актриса Міллі Боббі Браун, яка стала популярною у всьому світі завдяки одній із головних ролей у серіалі "Дуже дивні справи". Новое Время зробили добірку фото оновлених зачісок знаменитостей.

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Кайю Гербер, якій лише 18 років, із новим кольором волосся зафіксували на знімку папараці, коли вона покидала власне авто. Варто додати, що перехід із темно-русої дівчини до ефектної блондинки вдався.

Американська зірка Кайлі Дженнер не лише проекспериментувала з кольором волосся, а й зі стрижкою. Тепер красуня платинова блондинка з подовженим каре.

Зовсім нещодавно кардинально змінила імідж Емілі Ратажкавскі. Вона перефарбувалася із шатенки в білявку, чим шокувала 27 мільйонів прихильників, які підписані на неї в інстаграмі.

Вміє дивувати підписників і Міллі Боббі Браун. Актриса наважилася на висвітлення нижньої частини волосся. Зірка зробила омбре і поділилася результатом у вигляді нового фото в інстаграмі. За коментарями під публікацією, можна зрозуміти, що аудиторія в захваті.