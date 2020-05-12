Тренд "залишайся вдома": макіяж і манікюр, як методи боротьби проти коронавірусу

Люди вже зрозуміли, що вони рятують світ, залишаючись вдома. Щоб привернути увагу інших до світової проблеми, вони почали створювати тематичний макіяж та манікюр в умовах самоізоляції. А потім діляться своїми роботами в інстаграмі з хештегом "STAYHOME".

Єдина річ, яку ми можемо всі зробити, щоб допомогти подолати COVID-19, це залишитися вдома. Допоки вірус не збирається нас покидати, ситуація стає напруженішою, а люди все більше тривожаться, Allure шукає порятунок у красі. Видання підготувало добірку із робіт візажистів та майстрів манікюру, які використали свій талант, щоб передати важливе повідомлення: потрібно залишатися вдома.

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Викладайтеся на повну та залишайтеся вдома

Візажистка Казальназ з Америки зробила власноруч тематичний макіяж на своєму обличчі. Вона надихнулася однією із масок інстаграму і втілила її в реальність.

Домашній манікюр

Редакція Allure зізнається, що цей манікюр їхній однозначний фаворит. Кожен ніготь символізує логотипи програм, веб-сайтів, побутових засобів для чищення дому та телепрограм, які можуть зацікавити вас під час самоізоляції. Тільки справжні назви всього переліченого майстриня манікюру із Нью-Йорку перетворила на слова та фрази на кшталт: "залишайся", "залишайся вдома" та "ти залишаєшся".

Губи не брешуть

Візажистка-самоучителька – Бекс Лектер творчо підійшла до челенджу "StayHome". Вона створила справжній косметичний шедевр на губах.

Будьте обережними

Остання робота, але не менш важлива. Блогерка виявила неабиякий креатив, коли написала "залишайся вдома" стразами на чолі. Також вона підсилила ефект макіяжу рукавичками, які доречно доповнили весь образ.