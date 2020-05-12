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Тренд "залишайся вдома": макіяж і манікюр, як методи боротьби проти коронавірусу

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Макіяж та манікюр допомагають боротися з коронавірусом
Макіяж та манікюр допомагають боротися з коронавірусом / Instagram / @disssgrace

Люди вже зрозуміли, що вони рятують світ, залишаючись вдома. Щоб привернути увагу інших до світової проблеми, вони почали створювати тематичний макіяж та манікюр в умовах самоізоляції. А потім діляться своїми роботами в інстаграмі з хештегом "STAYHOME".

Єдина річ, яку ми можемо всі зробити, щоб допомогти подолати COVID-19, це залишитися вдома. Допоки вірус не збирається нас покидати, ситуація стає напруженішою, а люди все більше тривожаться, Allure шукає порятунок у красі. Видання підготувало добірку із робіт візажистів та майстрів манікюру, які використали свій талант, щоб передати важливе повідомлення: потрібно залишатися вдома.

Більше про макіяж: Б’юті-блогери на YouTube, на яких варто підписатися

Викладайтеся на повну та залишайтеся вдома

Візажистка Казальназ з Америки зробила власноруч тематичний макіяж на своєму обличчі. Вона надихнулася однією із масок інстаграму і втілила її в реальність.

Домашній манікюр

Редакція Allure зізнається, що цей манікюр їхній однозначний фаворит. Кожен ніготь символізує логотипи програм, веб-сайтів, побутових засобів для чищення дому та телепрограм, які можуть зацікавити вас під час самоізоляції. Тільки справжні назви всього переліченого майстриня манікюру із Нью-Йорку перетворила на слова та фрази на кшталт: "залишайся", "залишайся вдома" та "ти залишаєшся".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STAYHOME with all the things we need #Nailsbymei

A post shared by NAILS by MEI (@nailsbymei) on

Губи не брешуть

Візажистка-самоучителька – Бекс Лектер творчо підійшла до челенджу "StayHome". Вона створила справжній косметичний шедевр на губах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do it for all the professionals who don’t have that choice. For the elderly. For the immunocompromised. For those with pre-existing conditions. Do it so we can flatten the curve. Stay home. Wash your hands. Don’t touch your face. Cough and sneeze into your elbow or a disposable tissue. Take it seriously and be safe. ️ (Not really a makeup-focused post but for those asking: I drew the letters using the @hauslabs eye-lie-ner in Punk, used @fentybeauty’s Uninvited Stunna Lip paint all over, used @colourpop açai face milk to clean the lines and carve out the letters completely, @anastasiabeverlyhills foundation around it. It took too many hours and it isn’t super neat but the message is important. Thanks for sharing it!)

A post shared by Bex Lecter (@bexlecter) on

Будьте обережними

Остання робота, але не менш важлива. Блогерка виявила неабиякий креатив, коли написала "залишайся вдома" стразами на чолі. Також вона підсилила ефект макіяжу рукавичками, які доречно доповнили весь образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAY HOME

A post shared by @ disssgrace on

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини Краса Макіяж Манікюр Краса Тренди косметології
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