Трендова помада 2020: цей колір личить всім – відеодоказ

Важко було уявити, що нарешті помаду цього кольору гідно оцінять. Раніше нею фарбувалися лише сміливі красуні. Натомість інші хвилювалися, що оточення трактуватиме такий яскравий акцент у них на губах, як вияв зухвалості. Тепер за це можна не перейматися.

Трендовий колір помад для губ у 2020 – червоний. InStyle пише, що цей колір є універсальним, тому що, підібравши правильний відтінок, він личитиме кожній жінці із будь-яким тоном шкіри.

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Класичному червоному час не страшний. Його любили жінки ще задовго до того, як дізналися, що він може бути в тренді. Червона помада додає впевненості. Тому це ідеальний вибір на подію чи зустріч, де вам потрібно проявити себе у всій красі.

Першими тенденцію продемонстрували знаменитості на сезоні нагород у 2020: "Золотий глобус" та "Вибір критиків". Зої Кравіц з’явилася на червоній доріжці з матовою вишневою губною помадою, а Пріянка Чопра із омбре на губах у кривавому відтінку.

InStyle підготував відео, на якому 20 жінок із різним кольором та типом шкіри фарбують губи класичною червоною помадою. Так вони показують, що тренд 2020 року гарно виглядатиме на усіх жінках.

Дивіться відео: