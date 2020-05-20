Вечірній ритуал краси: що потрібно зробити перед сном

Необхідністю ранкового догляду, потім нанесенням макіяжу вже нікого не здивуєш. Але варто пам'ятати, що б’юті-ритуали перед сном також важливі.

Наша шкіра регенерується вночі природним шляхом. Щоб цей процес відбувався максимально ефективно, потрібно добре підготувати її до нього. Які є необхідні кроки по догляду за обличчям дізнаємося у Dermstore.

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Які кроки потрібно зробити перед сном?

Очищення (краще подвійне)

Видалити весь бруд з обличчя, який накопичувався там цілий день, допоможе правильний демакіяж. Спочатку зніміть макіяж спеціальним засобом. Потім вмийтеся із використанням доглядового продукту для вмивання.

Також можете спробувати подвійне очищення. Його суть полягає у тому, щоб спочатку розчинити макіяж спеціальною олією, а потім змити його міцелярною водою.



Як потрібно доглядати за обличчям ввечері / Фото Pexels

Тонер

Цей засіб слід використовувати як вранці, так і ввечері. Жінки люблять перед сном наносити різноманітні есенції, сироватки із вмістом гілауронової кислоти, зволожувальні лосьйони чи креми. Але перед цим додатково очистіть шкіру тонером, щоб застосування всіх наступних продуктів мало більше результату.

Крем для очей

Потрібно користуватися не лише кремом від синців під очима, а й звичайним захисним. Такий крем для очей захистись найделікатніші ділянки на нашому обличчі від впливу інших косметичних продуктів.

Лікування

Коли ви помічаєте значні зміни на своїй шкіри, то не ігноруйте. Підіть до дерматолога на консультацію. Будь-яке захворювання чи подразнення легше вилікувати на етапі його зародження. А вечір – це ідеальна пора в добі, щоб виконати вказівки лікаря: випити потрібні таблетки, намаститися лікувальним кремом чи маззю, зробити масаж обличчя.

Нічний крем

Завершіть вечірній ритуал краси використанням улюбленого крему. Важливо, щоб ви не наносили один і той самий крем на день та на ніч. Нічні зволожувальні креми мають густу консистенцію та вбираються у шкіру протягом декількох годин.

Зволожувальний крем, особливо більш густий, яким користуються ввечері, створює захисне покриття на шкірі, щоб запобігти випаровуванню води під час сну,

– каже доктор Роджерс, сертифікований лікар-дерматолог та дерматолог-хірург.

Підтримка високого вмісту води в шкірі є ключовим фактором для збереження її здорового стану. Якщо ви користуєтеся хорошим зволожувальним кремом, то його нанесення має стати вашим останнім кроком. Він закріплює всі попередні етапи, тому без нічного крему нічого не вийде.