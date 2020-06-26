Від балерини до м'якого квадрату: яку обрати форму нігтів

Перш ніж покривати нігті лаком, для них потрібно підібрати красиву форму. Саме від того, як ви сформуєте свій ніготь, залежить загальний вигляд манікюру та рук. До вибору форми нігтів слід підходити відповідально, опиратися на власні вподобання та практичність.

Існує 8 найпопулярніших та трендових форм нігтів. Cosmopolitan розповів про особливості кожної з них. Ви можете обрати одну і ніколи її не змінювати, а також можна спробувати усі 8 варіантів, аби переконатися, яка справді вам ідеально підходитиме.

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Які є форми нігтів

Нігті "балерина"

Останнім часом вони набрали неабиякої популярності. Такі форму на своїх нігтях створила навіть Кайлі Дженнер, фото якої можемо побачити на сторінці зірки в інстаграмі. Проте, аби вам вдалося надати своїм нігтям вигляду пуанта балерини, доведеться довго їх відрощувати. Коли довжина буде достатньою, потрібно спеціальною пилочкою підкорегувати нігті до конусоподібної форми, а потім позбутися кінчиків нігтьової пластини.

Овальні нігті

Таку форму легко відтворити навіть на найкоротших нігтях і вона виглядатиме вдало на будь-яких руках. Такий стиль вважають найідеальнішим для жінок, бо вигнутий край нігтя віддзеркалює вигин кутикули. Тому це вважається своєрідним дотриманням всіх правил перфекціоністів.

Звичайний квадрат

Якщо у вас надто вузька нігтьова пластина, то вам слід обрати квадратну форму нігтів. Вона візуально розгладить ваші пальці: прямий кінчик створює ілюзію додаткового розміру, тому нігті здаються ширшими, ніж є насправді.

Форма нігтів "стилет"

Такі нігті повинні бути довгими та закінчуватися гострою точкою. Вони виглядають зухвало, але також їх найбільш ймовірно зламати. Проте така форма здатна візуально подовжувати пальці і підійде жінкам, які мають невелику нігтьову пластину.

Заокруглений квадрат

Таку форму ще називають squoval nails. Вона представляє собою поєднання квадрату та овалу: нігті мають прямі боки та вигнутий верх. Завдяки м’яко заокругленим краям ніготь не таких сприятливий до пошкоджень. Зокрема, нігті такої форми завжди виглядатимуть естетично і додаватимуть жіночності рукам.

Мигдалевидні нігті

Зазвичай вони є довгими та мають конусний кінчик. Натуральні нігті такої форми схильні ламатися, бо є ослабленими на кінчиках. Власницям такого типу нігтів варто укріплювати їх спеціальними засобами.

Трикутний наконечник

Така форма нігті є однією із найекстравагантніших. Їхній кінчик гострий, як цвях, а боки залишаються прямими. Також такі нігті слід покривати гель-лаком, аби уникнути ламкості. Для створення цієї форми не знадобиться довго відрощувати нігті.

Круглі нігті

Щоб отримати такий результат, потрібно звичайну короткий округлий ніготь оформити в ідеальне півколо. Ця форма є довговічною класикою та личить усім. Якщо ви хочете зберегти хороший стан своїх нігтів надовго, то спробуйте зробити їх круглими.