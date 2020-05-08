Від ниточок до "молодої вовчиці": які брови будуть в тренді у 2020

Мода на стиль брів постійно змінюється. Спочатку популярними були тонкі овальні брови, потім густі загострені зі зламом, то світлі, то темні. А тренд весни-літа 2020: м’які, акуратно зачесані брови.

Журнал VOGUE пише, що цього сезону нам потрібно позбутися усіх маневрів з оформлення брів олівцем, тінями чи спеціальною пудрою. Варто запастись веретеноподібною щіточкою та гелем або милом-фіксатором, щоб зачісувати брови і створювати натуральний ефект. Якщо окремі волоски будуть стирчати із загального ряду, то це не проблема. Тепер вас не назвуть нечупарою, а навпаки – стильною.

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Трендові брови 2020 року ще називають "мильними". Як правило, "мильні" брови акуратно зачісуються і трішки пухнасті на вигляд. Сама назва насправді стосується техніки, а не форми. Перевірений часом метод зазнає відродження – фіксація брів милом. Тому потрібного ефекту можна досягнути лише за його допомогою.

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