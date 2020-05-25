Види епіляції та депіляції: як позбутися небажаного волосся на тілі

Хтось вже давно перейшов на бодіпозитив та не хвилюється через небажане волосся на тілі. А інші жінки досі у пошуку, як швидко та ефективно поголити різні зони на своєму тілі. Перш ніж обрати той чи інший вид епіляції або депіляції, потрібно ознайомитися із особливостями кожного.

У сучасному світі з’явилося стільки різноманітних видів для видалення волосся, що можна обирати за критеріями: ефективніше, швидше, менш болюче, триваліше, самостійно чи з допомогою спеціаліста, дешево чи дорого та багато інших. Телеканал СТБ описав кожен вид епіляції та депіляції і розповів про нюанси кожної з них.

Треба знати: Що таке екосерветка для демакіяжу та як нею користуватися

Насамперед потрібно вміти відрізняти епіляцію від депіляції. Перший різновид передбачає видалення волосся разом із коренем. Під час таких процедур пошкоджують фолікул волосини і це частково запобігає її майбутньому росту. А депіляція – це більш практичний, оперативніший та дешевший метод гоління. Таким чином ви позбуваєтеся лише волосся, яке є на поверхні шкіри, а корінь продовжує активно розвиватися.

Які є види епіляції?

Спеціальною бритвою

Це найбільш поширений метод гоління у жінок. Він є доступним та економним. Також процедура не вимагає особливих умов для її проведення. А проводити її рекомендують не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень. Бритву слід змінювати після 5-7 разів використання.

Проте скільки переваг, стільки й недоліків. Під час гоління бритвою легко порізати шкіру, волосся відростає швидко і стає воно товстішим та жорсткішим. Зокрема, якщо не дотримуватися усіх правил, то можна спровокувати подразнення і свербіж.



Депіляція бритвою / Фото Pexels

Крем або гель для депіляції

Тут дуже проста техніка виконання: наносите засіб для депіляції на потрібну ділянку тіла, чекаєте потрібний час, зазначений на упаковці, та спеціальною лопаткою обережно згортаєте крем. Як видаляється волосся? Хімічним руйнуванням його структури, але лише тієї, що на поверхні. На корінь не діє.

Небезпека в тому, якщо перетримати крем на тілі, то він може обпекти його. Також існує ймовірність алергічної реакції організму, тому заздалегідь протестуйте продукт на маленькій ділянці шкіри. Проте цей варіант депіляції доволі економний, доступний і після нього волосся росте м’яким.

Які є види депіляції?

Воскова депіляція

Суть якої в тому, щоб розігрітим воском за допомогою спеціальних смужок видаляти волосся з коренем. Воскову депіляцію не рекомендується робити частіше, ніж 1 раз в місяць. Бо для того, щоб вона була ефективною, волосся на тілі має відрости мінімум на 5 міліметрів. Перевага процедури в тому, що застосовуються лише натуральні матеріали.

Даний вид депіляції можна робити як в домашніх умовах, так і у спеціаліста (так вийде дорожче, але безпечніше). Від регулярного проведення процедури волосся ростиме рідше та м’якше. Але, якщо її робити неякісно, то воно вростатиме.

Цукрова епіляція або шугаринг

Паста для депіляції готується із натуральних компонентів. Принцип проведення такий, як у воскової: нагріти пасту, нанести на шкіру та відірвати разом з волоссям. Якщо у вас низький больовий поріг, то для вас такі варіанти депіляцій можуть не підійти.

Однозначною перевагою шугарингу є мінімальна присутність врослого волосся. Також слід згадати, що регулярне проведення сприяє зменшенню волосся на тілі, а його структура стає тоншою.

На деякі інгредієнти, що використовують для приготування спеціальної суміші, у вас може виникнути алергічна реакція, тому проведіть тестування на невеличкій ділянці тіла перш ніж наносити більшу кількість.



Процедура цукрової епіляції / Instagram / @sugaring_in_budapest

Ензимна епіляція

Для неї використовують ензими – ферменти натурального походження. Їх екстракти одержують їх різних екзотичних рослин. Вони здатні розчиняти білкові зв'язки, що в результаті призводить до руйнування цибулини волосини. Також в цій процедурі ще застосовують вплив тепла.

Ензимна епіляція є безболісною, зменшує кількість врослих волосків та робить структуру відрослого волосся тоншою.

Щодо цінової категорії, то ензимна, воскова та цукрова епіляції – приблизно на одному рівні.

Лазерна епіляція

Новітній метод видалення волосся. Якщо пройти повний курс і не мати протипоказань, то спеціалісти обіцяють, що можна позбутися волосся на тілі назавжди. Лазер поступово руйнує волосяний фолікул і коли його не залишається, то і волосся в тому місці припиняє рости.

Дана процедура може бути не по кишені кожній, а також власницям світлого волосся. Тому що лазерні промені впливають лише на темні волосини. Якщо ви прагнете спробувати лазерну епіляцію, то майте на увазі, що декілька днів до і ще більше днів після перебування на сонці – заборонене.



Лазерна епіляція / Instagram / @lazer_epilation_____

Епілятор

Електричний прилад, який швидко видаляє волосся з тіла. Він зручний у використанні, бо маленький за розміром і ним можна проникнути у найбільш важкодоступні місця. Натомість депіляція цим інструментом доволі болюча і супроводжується великою кількістю врослого волосся.

Із плюсів: швидкість, доступність, економність – придбали один раз і користуєтеся роками.