Виразний погляд та об’ємне волосся: б’юті-поради, які повинна знати кожна жінка

Знань про красу багато не буває. Різноманітні лайфхаки допомагають жінкам виглядати краще та полегшують їхню б’юті-рутину. Інколи недорогі та доступні засоби чи прості трюки можуть позитивно вплинути на стан вашого обличчя та шкіри.

Б’юті-поради, які рекомендує онлайн-видання Good Housekeeping, не вимагають від вас повністю змінювати вашу щоденну рутину створення макіяжу чи догляду за собою. Вони лише доповнять її. Зокрема, усі лайфхаки є перевірені професіоналами у сфері краси.

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Б’юті-поради для жінок

Аби манікюр, який ви зробили в домашніх умовах був стійкішим, наносіть вазелін на межу нігтьової та кутикули.

Використовуйте сухий шампунь перед сном. Волосся поглине його у період сну, і зранку воно виглядатиме освіженим.



Секрети красивого волосся / Фото Unsplash

Не тріть зап’ястя, коли наносите на них парфуми. Просто притисніть їх одне до одного, але не втирайте.

Просто притисніть їх одне до одного, але не втирайте. Використовуйте консилер легкої текстури, аби не утворювати на ділянках під очима неприродних світлих плям.

аби не утворювати на ділянках під очима неприродних світлих плям. Проведіть лайнером стрілку у напрямі вниз, щоб візуально збільшити очі.

щоб візуально збільшити очі. Дізнайтеся, як називається окрема частина вашого ока та який продукт на кожну із них потрібно наносити.



Що потрібно знати для правильного макіяжу очей / Фото з відкритих джерел

Закріпіть губну помаду за допомогою пудри, яку потрібно нанести на губи через паперову серветку. Таким чином її ефект буде тривалішим, колір яскравішим та вона не "скочуватиметься".

яку потрібно нанести на губи через паперову серветку. Таким чином її ефект буде тривалішим, колір яскравішим та вона не "скочуватиметься". Для максимального результату потрібно використовувати декілька масок для обличчя з різними ефектами.

з різними ефектами. Щоб додати віям об’єму та зробити погляд більш виразним, коли фарбуєтеся тушшю для вій, натискайте на їхню лінію росту, аби початок був інтенсивніше промальованим.

та зробити погляд більш виразним, коли фарбуєтеся тушшю для вій, натискайте на їхню лінію росту, аби початок був інтенсивніше промальованим. Обирайте правильну текстуру рум’ян для своїх потреб. Рум’яна у вигляді порошку підійдуть тим, у кого розширені пори, кремові форми є стійкішими , а гелеві – сяючі.

для своїх потреб. Рум’яна у вигляді порошку підійдуть тим, у кого розширені пори, кремові форми є стійкішими , а гелеві – сяючі. Рум’яна повинні натурально виглядати на вашому тоні шкіри.

на вашому тоні шкіри. Типовий хайлайтер можна замінити продуктами, які мають властивість віддзеркалювати світло та утворювати натуральний блиск на обличчі.

продуктами, які мають властивість віддзеркалювати світло та утворювати натуральний блиск на обличчі. Фарбуйте брови спеціальною помадою для брів, щоб додати їм кольору, але зберегти природність.



Ефект природних брів / Фото Unsplash

Ефекту нарощених вій можна досягти за допомогою пудри. Візьміть напівпрозорий порошок та легенько нанесіть на кінці вій, які вже нафарбовані тушшю.

Візьміть напівпрозорий порошок та легенько нанесіть на кінці вій, які вже нафарбовані тушшю. Зламаний ніготь можна врятувати шматочком чайного пакетика. Прикладіть його до місця тріщини на нігті та зафіксуйте прозорим покриттям.

Прикладіть його до місця тріщини на нігті та зафіксуйте прозорим покриттям. Для створення об’ємних локонів використовуйте фен із насадкою дифузор.

Колір на губах триматиметься довше, якщо перед нанесенням помади нафарбувати губи олівцем відповідного кольору.

відповідного кольору. Коли ви забруднили обличчя тушшю, а макіяж вже готовий, то змочіть пензель у міцелярній воді та обережно витріть те, що потрібно.

та обережно витріть те, що потрібно. Профарбуйте олівцем для очей білого кольору нижню водяну лінію. Таким чином погляд стане свіжішим, виразнішим та прибере ефект втоми, навіть якщо ви не спали цілу ніч.



Як зробити погляд виразнішим / Фото Unsplash