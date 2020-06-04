Для чоловіків красива борода є одним із способів самовираження. За нею потрібен особливий догляд. Щоб досягнути бажаного вигляду бороди, варто дізнатися про неї трішки більше та прислухатися до порад експертів.

Зазвичай чоловіків хвилюють приблизно однакові питання: як почати відрощувати бороду, чому вона не росте, як за нею потрібно доглядати. Ukrhealth.net поговорили з експертами та розповіли все найважливіше про чоловічу бороду.

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Про ріст бороди

Щоб відростити бороду, потрібно насамперед її побрити. Далі зачекайте 2-3 тижні і можете починати оформлювати її і проводити доглядові процедури. Борода ростиме швидше, якщо ви дотримуватиметесь здорового способу життя.

Часто борода не росте рівномірно, є місця на обличчі, де її взагалі немає. У такому випадку варто самостійно стимулювати ріст волосся на обличчі. Скористайтеся такими порадами:

на ділянки, де не росте борода, нанесіть реп’яхову олію з червоним перцем. Через годину вмийтеся теплою водою. Таку процедуру можна повторювати через день, допоки не побачите ефекту;

можна застосовувати "Міноксидил" та "Алерану", аби пришвидшити ріст бороди. Ці засоби для зовнішнього застосування стимулюють кровообіг.

Важливо: перед використання ознайомтеся із протипоказаннями, бо можливий прояв алергічної реакції. Розчин не повиннен бути більшим 5%.

Проте буває так, що у вас може не рости борода зовсім. Це пов’язано із спадковістю, гормонами та метаболізмом. Якщо у вашого батька та дідуся немає бороди, то через генетичний зв’язок її не буде і у вас. Проте ще можуть бути проблеми із гормонами щитовидної залози, нестача естрогену, тестостерону, вітамінів, амінокислот та мінеральних солей. Тоді шанс на бороду є, але потрібно здати аналізи та проконсультуватися із лікарем, що вам потрібно приймати, щоб вивести всі вищеперелічені складові на потрібний рівень.



Борода вимагає особливого догляду / Фото Pexels

Як доглядати за бородою

Тут важливо знати, що для красивої породи необхідний не лише догляд за волосяним покривом, але й за шкірою обличчя, на якій вона росте. Процес відрощування бороди не легкий, але результат того вартий. Регулярно користуйтеся такими порадами:

бороду потрібно мити із використанням шампуню;

вранці та ввечері очищуйте обличчя теплою водою та милом;

очищуйте шкіру обличчя за допомогою гоммажу;

Гоммаж для обличчя – це косметичний засіб, який відлущує ороговілі клітини шкіри. Його відмінність від скрабу у відсутності твердих абразивних речовин.