Як бути красивою без макіяжу: 7 порад

Щоб виглядати красиво, жінкам доводиться годинами чепуритись перед дзеркалом. Водночас вони забувають про звичайні некосметичні речі, які прикрашають їх. Ефект від макіяжу може буде ще кращим, якщо ви навчитеся цінувати і піклуватися про свою природню вроду.

Є багато складових, які формують єдиний образ красивої жінки. Жодною із цих частинок не можна нехтувати. StyleCraze поділився порадами, як залишатися красивою навіть без макіяжу.

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Як бути красивою без макіяжу?

Ми те, що ми їмо

Якщо хочете завжди мати сяючу шкіру, то додайте до свого раціону свіжі фрукти та овочі. Також їжте продукти, які містять кислоти Омега-3 та вітамінами: насіння льону, волоські горіхи, апельсини, солодка картопля, гарбуз. Ще корисною для вашої шкіри буде їжа із високим вмістом білка: яйця, курятина, квасоля, сочевиця, нут і сир.

Чим більше води, тим краще

Завдяки їй і функціонує наш організм. А немає гіршого видовища, ніж зневоднена та пересушена шкіра. Візьміть собі за звичку всюди зі собою брати пляшку води. Також її можна ще більше поживно збагатити: додайте у воду шматочки огірка, лимона, лайма, апельсину чи листя м’яти.

Заради красивої шкіри потрібно пити багато води / Фото / Pexels

Правильно спати

Здоровий сон і привабливий вигляд йдуть в комплекті. Наше тіло заряджається під час сну, як акумулятор мобільного телефону від електроенергії. Якщо спати 7-8 годин, то ви прокидатиметесь повні сил та енергії, із здоровим кольором шкіри, без синців під очима і старітимете повільніше.

Для красивої зовнішності потрібно попітніти

Тобто, потренуватися. Фізичні навантаження корисні як для психічного здоров’я, так і для зовнішнього вигляду вашого тіла. Оберіть той вид спорту, який приноситиме задоволення саме вам, щоб ви не змушували себе ним займатися. Варіацій багато: танці, біг, його, плавання, тренування в спортзалі. Якщо займатися хоча б 3 години в тиждень спортом, то це сприятиме покращенню кровообігу, стану здоров’я, збільшить кількість кисню, який надходитиме до шкіри, виводитиме токсини з організму, підвищить рівень ендорфінів, завдяки яким знижується рівень стресу в організмі.

Регулярний догляд за шкірою

Незалежно від віку чи статусу кожній жінці потрібно знайти ті засоби для догляду за шкірою, які ідеально підходять саме їм. Для цього слід визначити свій тип шкіри, дізнатися максимум інформації про те, яким повинен бути склад хорошої косметики, які бренди тестують свої продукти на тваринах, якщо ви прихильниця етичного поводження із хвостатими. ОТЗ (очищує, тонізує та зволожує) має стати вашою вечірньою рутиною. Також підберіть догляд для ранку, бо це дуже важливо. Саме зранку ви маєте підготувати своє обличчя до нанесення макіяжу та захистити він зовнішніх подразників навколишнього середовища. Якщо ви дотримуватиметесь ранкового та вечірнього правильного догляду за своєю шкірою, то результат не змусить на себе чекати.

Шкірі потрібен регулярний догляд / Фото / Pexels

Ексфоліація

Або просто скрабування. Привчіть себе щотижня проводити процедуру ексфоліації – відлущування ороговілих клітин шкіри. Мертві клітини потрібно видаляти, щоб дати змогу розвиватися здоровим. Якщо цього не робити, то відмерлі частинки шкіри почнуть закупорювати пори, спричинять появу прищів і вугрів. Скраб дуже легко приготувати в домашніх умовах, якщо знати, якими властивостями володіють потрібні інгредієнти. Слід пам’ятати головне: не можна один скраб використовувати і для п’яток, і для обличчя. Для кожної ділянки шкіри знадобиться готувати різні скраби.

Пийте зелений чай

Напевно, це найздоровіший напій, який поки що існує на нашій планеті. Зокрема зелений чай легкий у приготуванні та смачний. Проте найбільша його перевага – органічні сполуки "катехіни". Вони є формою антиоксидантів, які запобігають пошкодженню клітин, покращують кровообіг, знижують рівень холестерину та артеріального тиску, покращують стан вашої шкіри. Інгредієнт EGCG, який присутній у цьому чаї, також допомагає у схудненні за рахунок зменшення всмоктування жиру.

Ці поради можуть здатися елементарними, але ми так часто про них забуваємо. Тож пам’ятаймо слова Йозефа Геббельса: "Все геніальне просто, і все просте геніально".