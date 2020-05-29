Як бути впевненою в собі: дієві поради

Впевненість – це не те з чим можна народитися, її навіть не купиш за великі гроші. Це внутрішній стан, для досягнення якого потрібно багато працювати. Жінки, які впевнені в собі, успішніше рухаються по кар’єрній ланці та щасливіші в особистому житті.

Впевнена жінка володіє особливою енергетикою. Вона є взірцем для інших, бо притягує у своє життя тільки правильних і щирих людей (таких, як вона сама). Щоб ви завжди могли себе такою відчувати, 24 канал зібрав дієві поради та психологічні лайфхаки.

До теми: Хто така "красива жінка": 21 визначення

Як бути впевненою жінкою

Мова тіла

Ваші жести говорять більше за слова. Напевно, ви зустрічали людину і відчували її впевненість ще перед тим, як вона починала говорити. Для початку візьміть собі за приклад когось, хто на вашу думку є взірцем сили і впевненості в собі. Намагайтеся думати і поводити себе також так. Деякий час доведеться робити вигляд, що ви такою є, якою хочете здаватися. Щоб відчути себе внутрішньо впевненою, потрібно пройти довгий шлях. Але, коли це станеться, то більше не буде необхідності контролювати свої жести і манеру ходьби.

Позбудьтеся обмежень

Все життя, починаючи із вчителів у школі, вам розповідали, як правильно та неправильно чинити, змушували хвилюватися про те, що скажуть інші люди. Прийшов час подумати про себе і поводити себе так, як ви вважаєте нормальним. Виходячи за межі, ви будете вражені, як вас наповнюватиме впевненість.



Якою повинна бути впевнена жінка / Фото Pexels

Говоріть із собою

Внутрішній монолог важливий для пізнання власного "Я". Ви можете розмовляти із собою, щоб аналізувати певні події, робити висновки та позитивно себе налаштовувати. Те, як ви спілкуєтесь із внутрішньою собою впливає на нейробіологічну відповідь вашого організму. Якщо сказати собі: "Я знаю, як це зробити", – то мозок почне працювати над рішенням.

Невпевнених у собі людей часто переслідують негативні думки. Щоб позбутися їх, скористайтесь лайфхаком:

На кожну негативну думку придумайте позитивний аналог. Підійдіть з гумором до цього. Кожну позитивну думку тримайте в голові 20 секунд. Обмірковуйте одну, потім переходьте до вигадування наступної. Навчіться сприймати як хороші, так і погані емоції. По вони нічим не відрізняються, такі ж нормальні. Просто мають різне забарвлення. Не придушуйте негативні емоції та переживання. Пропускайте їх через себе, але не вступайте у внутрішній діалог із собою на цю тему. На негативі не потрібно зациклюватися.

Позбудьтеся страхів

Страхи найбільше обмежують людину. Коли ви їх поборете, то здивуєтеся на що можете бути здатні, коли не боїтесь. Професор Гарвардської медичної школи Рональд Зігель дає цінну пораду, як подолати страх: "Подумайте про свій найгірший страх. Проведіть час з цим. Тепер зробіть свій страх ще гіршим, наблизившись до нього. Уявіть собі найгірше, що могло б трапитися. Тепер зосередьтеся на своєму диханні. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Бачите, ви не померли, чи не так? Ви на шляху до перемоги над своїм страхом".



Впевненість – це робота над собою / Фото Pexels

Подбайте про свій зовнішній вигляд

Звісно впевненість більше про внутрішній стан. Але він напряму залежить від того, що ви бачите в дзеркалі. Коли у вас доглянуте тіло, акуратний макіяж та густе і блискуче волосся, то шансів відчувати себе впевнено стає на 50% більше. Догляд за собою не вимагає так багато часу, як вам може здаватися. Якщо регулярно піклуватися про свою красу і берегти її, то ці ритуали навіть приноситимуть вам задоволення.

Якщо ви відчуваєте, що вам бракує впевненості, то найкращий час почати працювати над нею саме зараз.