В чоловічому образі волосся відіграє важливу роль. Навіть, якщо ви володар короткої стрижки, доглядати за зачіскою потрібно. Є декілька порад, які допоможуть вам виглядати привабливо завдяки блискучому та м’якому волоссю.

Регулярне дотримання простих правил по догляду за волоссям сприяє привабливому вигляду чоловіків. І тут мова не лише про домашні ритуали краси. Esquire відкрив секрети, які знадобляться чоловікам на шляху до доглянутого волосся.

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Як правильно доглядати за волоссям чоловіку

Правильно вибирайте перукаря. Лише професіонал зможе підібрати для вас найкращий варіант стрижки по типу обличчя, за текстурою волосся та відповідно до останніх тенденцій. Говоріть багато із перукарем напередодні і детально пояснюйте, що саме ви б хотіли отримати в результаті.

Лише професіонал зможе підібрати для вас найкращий варіант стрижки по типу обличчя, за текстурою волосся та відповідно до останніх тенденцій. Говоріть багато із перукарем напередодні і детально пояснюйте, що саме ви б хотіли отримати в результаті. Користуйтеся шампунем і кондиціонером. Найбільша помилка чоловіків у догляді за волоссям – це нехтування цими косметичними засобами. Більшість гадає, що нічого особливого не трапиться, якщо помити волосся таким самим гелем, як і все тіло. Щоб зрозуміти різницю, згадайте, як виглядає ваше волосся одразу після салону, коли перед стрижкою вам вимили голову із використанням професійного шампуню та кондиціонера. Тепер порівняйте цей стан із тим, коли ви миєте волосся вдома. Шампунь має спеціальні речовини, які призначені для очищення волосяного покриву, а кондиціонер володіє властивістю згладжувати волосяну кутикулу і запобігати її пошкодженню і сухості.



Доглянуте волосся у чоловіка / Фото Pexels