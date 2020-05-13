Як доглядати за шкірою ніг вдома

Ми звикли дбати лише про шкіру обличчя, шиї та декольте. Шкіра ніг теж заслуговує уваги, бо доглянуті гладенькі ноги – гордість кожної жінки. Особливо, коли наближається літо.

Щоб мати м’яку, гладку та блискучу шкіру на ногах, не потрібно витрачати час і кошти на дорогі косметичні засоби чи процедури. Весь необхідний догляд можна бюджетно та легко відтворити в домашніх умовах. 24 канал зібрав поради, як потрібно доглядати за шкірою ніг вдома.

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Очищення

Сухий масаж щіткою. Його потрібно робити перед походом в душ. За допомогою сухого масажу видаляються відмерлі частинки шкіри, тому візуально і на дотик вона стає привабливішою. Зокрема регулярний масаж щіткою запобігає появі целюліту.

Його потрібно робити перед походом в душ. За допомогою сухого масажу видаляються відмерлі частинки шкіри, тому візуально і на дотик вона стає привабливішою. Зокрема регулярний масаж щіткою запобігає появі целюліту. Скрабування. Потрібно робити під час або після душу. Вибирайте натуральний скраб, а найкраще – створіть самостійно вдома. Найкраще для ніг робити скраб із кавової гущі та меду. Кофеїн додатково дає лімфодренажний, протинабряклий ефект і бореться з "апельсиновою шкіркою" на тілі.

Потрібно робити під час або після душу. Вибирайте натуральний скраб, а найкраще – створіть самостійно вдома. Найкраще для ніг робити скраб із кавової гущі та меду. Кофеїн додатково дає лімфодренажний, протинабряклий ефект і бореться з "апельсиновою шкіркою" на тілі. Зволоження. Після миття тіла обов’язково зволожуйте ноги. Можна використовувати гель або молочко. Якщо у вас суха шкіра та яскраво виражене лущення шкіри, то послуговуйтесь лише молочком. Лайфхак: також добре шкіру ніг зволожує гель, призначений для використання після бриття. Тому що такі гелі мають одночасно зволожуючий та заспокійливий ефект. Такий варіант добре підходить для чутливої шкіри.

Вибирайте правильно взуття, щоб запобігти появі натоптишів і мозолів. Якщо вони вже у вас є і не збираються зникати, то пробуйте самостійно їх видалити пемзою чи пилочкою, або звернутися до лікаря.



Догляд за шкірою ніг в домашніх умовах / Фото Unsplash

Догляд

Робіть сольові ванни , але тривалістю не більше 10 хвилин, щоб не пересушити і не подразнити шкіру. Процедура знімає набряки та втому. Такий самий ефект для ніг має контрастний душ: щоп’ятнадцять секунду чергувати потік холодної і гарячої води. Зміна температур сприяє виробленню колагену та еластину в шкірі.

, але тривалістю не більше 10 хвилин, щоб не пересушити і не подразнити шкіру. Процедура знімає набряки та втому. Такий самий ефект для ніг має контрастний душ: щоп’ятнадцять секунду чергувати потік холодної і гарячої води. Зміна температур сприяє виробленню колагену та еластину в шкірі. Пийте багато води та використовуйте зволожувач повітря вдома. Це дуже сильно впливає на підтримку водного балансу в організмі, що потім відображається на тілі.

та використовуйте зволожувач повітря вдома. Це дуже сильно впливає на підтримку водного балансу в організмі, що потім відображається на тілі. Використовуйте захист від сонця. Сонцезахисний крем потрібно наносити за 30 хвилин до того, як ноги потраплять під прямі сонячні промені. Крему потрібен час, щоб проникнути в шкіру та почати діяти.

Сонцезахисний крем потрібно наносити за 30 хвилин до того, як ноги потраплять під прямі сонячні промені. Крему потрібен час, щоб проникнути в шкіру та почати діяти. Зволожуйте п’яти спеціальними оліями. Влітку стопи найбільш вразливі. Ми ходимо у відкритому взутті, і весь бруд навколишнього середовища осідає на наші ноги. Щоб наші стопи залишалися м’якими і гладкими, а не загрубілими, регулярно після гігієнічних процедур мастіть їх зволожуючими оліями.

спеціальними оліями. Влітку стопи найбільш вразливі. Ми ходимо у відкритому взутті, і весь бруд навколишнього середовища осідає на наші ноги. Щоб наші стопи залишалися м’якими і гладкими, а не загрубілими, регулярно після гігієнічних процедур мастіть їх зволожуючими оліями. Користуйтеся хайлайтером для ніг , коли хочете оголити їх. Це надасть додаткового блиску ніжкам.

, коли хочете оголити їх. Це надасть додаткового блиску ніжкам. Боріться з целюлітом. Навіть, якщо він поки у вас не дуже помітний. Прийде час і цей підступний ворог проявиться у всій красі. Краще не дозволити йому цього зробити. Тому харчуйтесь правильно: викиньте зі свого раціону шкідливі продукти та солодкі газовані напої. Також займайтеся спортом: присідання і випади – найкращі методи запобігти целюліту.

Навіть, якщо він поки у вас не дуже помітний. Прийде час і цей підступний ворог проявиться у всій красі. Краще не дозволити йому цього зробити. Тому харчуйтесь правильно: викиньте зі свого раціону шкідливі продукти та солодкі газовані напої. Також займайтеся спортом: присідання і випади – найкращі методи запобігти целюліту. Робіть масаж. Якщо немає можливості піти на професійний масаж, то влаштуйте собі спа вдома.



Ванночка для ніг в домашніх умовах / Фото Pixabay

Видалення небажаного волосся

Якщо шугаринг, воскова чи лазерна епіляція – це не ваше, а ви досі залишилися прихильницею старого перевіреного способу видалення волосся за допомогою бритви, то ці поради для вас.

Бритва для чутливої шкіри. Навіть, якщо у вас інший тип шкіри, користуйтеся саме такою бритвою. Компоненти, які входять в склад її подушечки додатково зволожують шкіру.

Навіть, якщо у вас інший тип шкіри, користуйтеся саме такою бритвою. Компоненти, які входять в склад її подушечки додатково зволожують шкіру. Використовуйте чоловічу пінку замість крему для гоління ніг. Пінка розрахована на ніжну та чутливу шкіру обличчя, тому вона не матиме такого підсушуючого ефекту для шкіри.

замість крему для гоління ніг. Пінка розрахована на ніжну та чутливу шкіру обличчя, тому вона не матиме такого підсушуючого ефекту для шкіри. Голіть ноги ввечері. Ніщо так погано не впливає на шкіру ніг, як сонце, під яке вона потрапляє одразу після гоління.

Дбайте про своє тіло, бо це наша візитівка, яка заслуговує особливої уваги.