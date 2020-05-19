Як доглядати за шкірою обличчя після 30 років

Після 30 років жінки виглядають чудово, тому може здаватися, що їм не потрібен додатковий догляд, бо шкіра і так завжди буде в хорошому стані. Проте, не турбуючись про своє обличчя, зовсім скоро ви зустрінетесь із серйозними проблемами: мімічні зморшки, пігментні плями, закупорені пори, лущення шкіри.

Щоб після 30 зберегти привабливий зовнішній вигляд, користуйтеся порадами від FirstCry parenting і насолоджуйтеся прекрасним віком.

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​Поради для догляду за шкірою після 30 років

ОТЗ режим

Необхідно дотримуватися режиму ОТЗ, який передбачає: очищення, тонування та зволоження. Роблячи це регулярно, ви зможете досягнути ефекту здорової і красивої шкіри. Якщо після 20 ще можна інколи забувати про три етапи догляду за шкірою, то після 30 цим правилом нехтувати не можна. Програма ОТЗ проводиться для видалення всього бруду із обличчя.

Правильне харчування

Складайте собі меню на день заздалегідь. Подбайте, щоб у вашому раціоні було багато видів овочів і фруктів. Салати зі свіжих корисних продуктів виводять токсини із організму.

Релевантна віку косметика

У 30 років вже потрібно знати, яка косметика необхідна саме для вашого типу шкіри. Ви зрозумієте, що продукти правильно підібрані, якщо після їхнього нанесення шкіра виглядатиме сяючою та здоровою. Зверніть увагу, щоб у складі косметики були такі інгредієнти, як вітамін С, антиоксиданти, гілауронова та гліколева кислоти. Такі компоненти запобігають сухості та старінню шкіри.



Після 30 потрібен особливий догляд за шкірою обличчя / Фото Pexels

Добавки

Для збереження молодості та еластичності шкіри можна приймати вітаміни Е та С, які виробляють колаген.

Догляд за обличчям

Намагайтеся організовувати для шкіри обличчя спа-день хоча б раз в місяць. Це можуть бути, як салонні процедури, так і домашні маски, пілінги чи скраби. Також після 30 вже можна починати використовувати креми проти старіння шкіри.

Маски для обличчя

Дорогі магазинні чи салонні маски можна замінити на натуральні, приготовані власноруч із домашніх інгредієнтів.

Вправа

Не фейсбілдінгом єдиним. Щоб тіло та шкіра обличчя залишалися підтягнутими і молодими, треба регулярно виконувати фізичні навантаження мінімум 30 хвилин в день.

Скрабування

Використовувати скраб для обличчя потрібно щонайменше 1 раз в 3 тижні. Це робимо для того, щоб дати шкірі можливість регенеруватися, видаляючи ороговілі клітини.



Як доглядати за шкірою обличчя після 30 / Фото Pexels

Вода

Пийте достатньо рідини, щоб підтримувати водний баланс в організмі. Вода сприяє виведенню токсин та збереженню чистоти шкіри. Щоб підсилити ефект, пийте теплу воду або з додаванням лимону чи лайма.

Здоровий спосіб життя

Відмовтеся від алкоголю та куріння або хоча б мінімізуйте частоту споживання. Алкогольні та тютюнові продукти містять в собі багато токсин, які негативно впливають на шкіру зсередини. Також кофеїн і цукор не настільки шкідливі, але здатні погіршити стан шкіри і пришвидшити процес старіння.

Користуйтеся кремами

Мастхевами вашої косметични повинні стати креми: зволожувальний, нічний, сонцезахисний та для шкіри навколо очей. Креми захищають шкіру від шкідливого впливу зовнішніх подразників, запобігають появі зморшок, пігментних плям та лущенню шкіри.