Напевно, ви вже точно знаєте куди полетите подорожувати, як тільки відкриють авіасполучення з іншими країнами. Проте складання плану мандрівки – це лише перший етап, потрібно також подумати, як ви захищатимете свою шкіру від зневоднення, коли підніметесь на тисячі метрів вгору над землею.

Повітря в літаках сухе та постійно рециркулює. Таким чином воно негативно впливає на шкіру: зневоднює, пошкоджує верхній шар дерми, що провокує запалення. Зокрема на такій висоті у хмарах шкіра більше піддається впливу ультрафіолетових променів, бо є ближче до сонця, яке може на неї потрапляти прямо через ілюмінатор. Аби захистити вашу шкіру під час польоту, скористайтеся дієвими порадами від VOGUE.

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Поради, як доглядати за шкірою під час авіаперельоту

Підготуйте шкіру перед польотом. Очистіть обличчя улюбленим спеціальним засобом. Потім нанесіть олію, багату на живильні та зволожувальні компоненти, як основу. Закріпіть все це зволожувальним кремом, який слугуватиме фіксатором та не дозволить волозі, яку ви отримали від води й олії, випаруватися.

Важливо: не бризкайте звичайною водою на обличчя. Це ніяк не сприятиме його зволоженню. Вода притягує воду, тому під час польоту вона дуже швидко випарується. Використовуйте воду для внутрішнього застосування – пийте багато, але не для зовнішнього. Те ж саме стосується тканинних масок. Не беріть їх із собою в літак, бо шкіра не тільки зовсім не зволожиться, а ще більше пересушиться.



Як доглядати за шкірою у літаку / Фото Pexels

Летіть без макіяжу. Сідайте в літак одразу без косметики або видаліть її залишки вже на борту. Сухе повітря і так перенавантажує шкіру, а коли на ній є макіяж, то негативний ефект стає в два рази більшим. Краще захистіть обличчя зволожувальною маскою кремової консистенції (тільки не тканинною).

Сідайте в літак одразу без косметики або видаліть її залишки вже на борту. Сухе повітря і так перенавантажує шкіру, а коли на ній є макіяж, то негативний ефект стає в два рази більшим. Краще захистіть обличчя зволожувальною маскою кремової консистенції (тільки не тканинною). Приготуйте чудодійну суміш. Щоб вам було зручніше зволожувати обличчя в літаку, а ефект був кращим, то змішайте всі корисні інгредієнти в один засіб. Візьміть зручну ємність, яка щільно закривається кришкою, і налийте в неї по декілька крапель таких продуктів: олії авокадо, яка містить багато жирних кислот та вітаміни A, E, D, K, лавандової олії, яка має очищувальну, заспокоюючі та відновлюючи властивості, і ефірну олію жасмину, бо вона володіє незамінними зволожувальними компонентами. Коли зайдете у літак або напередодні, нанесіть цю рідину тонким шаром на обличчя та масажуйте його відповідно до масажних ліній. Якщо переліт довгий, то повторюйте процедуру кожні 3 години.



Небезпека для шкіри у літаку / Фото Unsplash