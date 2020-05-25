Як досягти ефекту зацілованих губ: природнє висвітлення

Тренд на заціловані губи актуальний вже декілька років. Такого ефекту можна досягнути навіть без використання інших косметичних засобів. Просто потрібен спеціальний догляд за губами. Насамперед необхідно висвітлити потемнілі губи та позбутися небажаної пігментації.

Спокусливі рожеві губи без товстого шару помади та інших косметичних засобів – мрія жінок, які дбають про свою красу. Є кілька порад та лайфхаків від Patch, з якими зробити заціловані губи природнім способом простіше простого.

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Як доглядати за губами та досягти ефекту зацілованості?

Пийте багато води протягом дня. Найбільш неестетично виглядають сухі полущені губи. Це трапляється через нестачу води в організмі. Спочатку ви можете не помічати серйозності негативних наслідків від порушення водного балансу. Проте згодом, коли губи почнуть пекти, від тріскання тектиме кров, то повернути їх до належного стану буде важко. Краще запобігти проблемі і випивати щодня денну норму води – мінімум 2 літри.

Примітка: щоб дізнатися точно скільки води вам потрібно випивати щоденно, скористайтес спецільною формулою. Це має бути 4% від вашої загальної маси тіла. Тобто, жінка, яка має вагу 75 кілограм, має випити мінімум в день 3 літри води.

Терапія медом і лимоном. Лимон володіє в’яжучими властивостями, які висвітлюють шкіру, а мед має зволожувальний ефект. Тому в тандемі ці інгредієнти здатні творити чудо із вашими губами. Щоб приготувати цілющу суміш, змішайте екстракт чи сік лимона із медом в пропорції 1:1. Нанесіть на губи та потримайте 30 хвилин. Невикористану суміш можна зберігати в холодильнику та періодично повторювати процедуру – 2 рази на тиждень буде достатньо.

Шматочок буряка. Про кращий природний колір для ваших губ годі й думати. Буряк не лише подарує губкам привабливий рожевий відтінок, але й збагатить їх поживними речовинами, які містить в своєму складі.

Про кращий природний колір для ваших губ годі й думати. Буряк не лише подарує губкам привабливий рожевий відтінок, але й збагатить їх поживними речовинами, які містить в своєму складі. Мигдалева олія. Серед компонентів, які використовують для приготування зволожувальних бальзамів для губ, є мигдалева олія. Вона має багато вітамінів Е та В2. Саме ці вітаміни добре зволожують і відновлюють тоненьку шкірочку на губах. Щоб не користуватися дорогими бальзамами, можна наносити краплю мигдалевої олії на губи в чистому вигляді і отримувати ще кращий ефект.

Серед компонентів, які використовують для приготування зволожувальних бальзамів для губ, є мигдалева олія. Вона має багато вітамінів Е та В2. Саме ці вітаміни добре зволожують і відновлюють тоненьку шкірочку на губах. Щоб не користуватися дорогими бальзамами, можна наносити краплю мигдалевої олії на губи в чистому вигляді і отримувати ще кращий ефект. Зволоження і фарбування трояндами і трояндовою водою. Розімніть кілька пелюстків троянди до однорідної консистенції. Додайте в суміш трішки трояндової води та меду. Всі інгредієнти ретельно перемішайте і наносіть на губи на 20-30 хвилин. Такий природний тінт не лише добре зволожує, але й залишає свіжий природний колір.

Розімніть кілька пелюстків троянди до однорідної консистенції. Додайте в суміш трішки трояндової води та меду. Всі інгредієнти ретельно перемішайте і наносіть на губи на 20-30 хвилин. Такий природний тінт не лише добре зволожує, але й залишає свіжий природний колір. Скраб із цукру. Скрабування неймовірно важливе для вашої шкіри. І шкіра губ тому не виняток. Просто, щоб видалити ороговілі частинки з губ, потрібно приготувати спеціальний скраб. Ні в якому разі не використовуйте для губ і обличчя один і той самий засіб ексфоліації. Тому змішайте цукор і мигдалеву олію, нанесіть на губи, обережно масажуйте подушечками пальців протягом 2-3 хвилин, допоки цукор не розчиниться повністю. Потім змийте залишки продукту тепленькою водою.

Поради, як досягнути ефекту зацілованих губ / Фото Pexels

Сік огірка. Ще один універсальний натуральний косметичний засіб, який можна виростити на власній грядці. Сік огірка добре справляється із лікуванням набряклості очей та лущення губ. Вагому частину у складі огірка займає вода, яка зволожить губи. Окрім цього, сік огірка багатий на вітамін С, який відіграє ключову роль у виробництві колагену, допомагаючи шкірі губ регенеруватися.

Ще один універсальний натуральний косметичний засіб, який можна виростити на власній грядці. Сік огірка добре справляється із лікуванням набряклості очей та лущення губ. Вагому частину у складі огірка займає вода, яка зволожить губи. Окрім цього, сік огірка багатий на вітамін С, який відіграє ключову роль у виробництві колагену, допомагаючи шкірі губ регенеруватися. Пишні губи за допомогою полуниці. Якщо розрізати ягоду полуниці навпіл і провести серединкою по губах, то ви легко досягнете бажаного ефекту зацілованості. Також можна приготувати маску для губ з полуниці: розімніть ягоду та додайте оливкової олії або меду, щоб суміш загустіла. Потім намастіть нею губи мінімум на годину або можна навіть залишити на ніч.

Якщо розрізати ягоду полуниці навпіл і провести серединкою по губах, то ви легко досягнете бажаного ефекту зацілованості. Також можна приготувати маску для губ з полуниці: розімніть ягоду та додайте оливкової олії або меду, щоб суміш загустіла. Потім намастіть нею губи мінімум на годину або можна навіть залишити на ніч. Скраб із харчової соди. Сода здатна неймовірно відбілювати шкіру. Тому можна взяти 2 чайних ложки соди, залити невеликою кількістю кип’яченої води і масажними рухами втирати в губи. Таким чином також відлущуються відмерлі клітини шкіри. Не дивлячись на чудодійні властивості соди, вона дуже пересушує губи, тому одразу після процедури зволожте необхідні ділянки мигдальною олією або вазеліном.

Сода здатна неймовірно відбілювати шкіру. Тому можна взяти 2 чайних ложки соди, залити невеликою кількістю кип’яченої води і масажними рухами втирати в губи. Таким чином також відлущуються відмерлі клітини шкіри. Не дивлячись на чудодійні властивості соди, вона дуже пересушує губи, тому одразу після процедури зволожте необхідні ділянки мигдальною олією або вазеліном. Алоє вера. Сік цієї рослини використовують в багатьох лікувальних цілях. Наносіть його в чистому вигляді на губи. Від регулярного використання ви побачите зміни: губи будуть зволоженими та м’якими.

Скраб для губ в домашніх умовах / Instagram / @ksanakotova

Однією із вагомих причин, чому губи тьмяніють і втрачають природний рожевий пігмент є куріння. У статті Patch зазначають, якщо ви страждаєте від того, що маєте темні губи і прагнете їх висвітлити, то позбудьтеся звички курити.