Як Емілія Кларк маскує синці під очима: трюк із консилером

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк дбає про свій зовнішній вигляд. Вона багато часу присвячує догляду за шкірою та маскуванню недоліків на обличчі. Тому красуня має у своєму арсеналі секретів краси декілька власних лайфхаків. Серед них майстерне маскування темних кіл під очима.

Емілія не приховує, що мама навчила її створювати макіяж та поділилася багатьма б’юті-трюками. Акторка, як й інші жінки, страждає від темних кіл під очима, оскільки їй доводиться до пізньої ночі бути на знімальному майданчику. Тому бореться вона з ними за допомогою консилера та подушечки власного пальця. Більше зірка розповіла для Cosmopolitan.

Дізнайтеся: Як робити макіяж на засмаглій шкірі: особливості, які варто врахувати

Як Емілія Кларк маскує синці під очима

Емілія каже, що мама завжди їй наголошувала: "Потрібно наносити макіяж так, щоб його не було помітно. А, коли захочеш зробити його видимим, то просто додай більше косметики". Секрет того, як акторці вдається позбуватися темних кіл, у тому, що вона наносить на відповідну ділянку під очима спочатку консилер, а потім основу під макіяж.

Процес маскування синців починається із використання консилера на внутрішні кутики очей. Розмащувати продукт варто лише до середини ока (орієнтуйтеся на зіницю). Якщо ви зафарбуєте всю темну шкіру під очима, то на світлі вона виглядатиме, як біла пляма. Тому акуратно розподіліть консилер, аби отримати ефект "макіяж без макіяжу" та позбутися темних кіл.

Емілія Кларк є взірцем краси для багатьох, тому її б'юті-поради завжди будуть актуальними.