Як мати красиву фігуру без особливих навантажень: ранковий ритуал зіркової тренерки Меган Руп
Для стрункої фігури не настільки важливі силові тренування. Можна виконувати прості вправи, але регулярно. Таким чином ефект буде помітнішим. Вам знадобиться трішки часу, сила волі та ранковий ритуал фітнес-тренерки Меган Руп.
Тренування, яке Меган Руп виконує щоранку після сну, передбачає не лише покращення вашої форми, а й сприяння хорошому настрою на весь день. InStyle пише, що тренерка вмикає веселу музику та насолоджується виконанням легких вправ, бо уявляє, як це корисно вплине на її тіло.
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Які вправи виконувати, аби мати красиву фігуру
Тут зібрано 6 ефективних та простих вправ, у яких робиться акцент на прес. ABS – це така форма фітнесу, на якій спеціалізується зіркова тренерка Меган Руп. Тренування, яке вона робить щоранку базується на цій техніці. Виконувати його можна будь-де та спеціальний інвентар не потрібен.
Візьміть килимок для йоги і станьте у позу дощечки: руки покладіть на килимок на ширину плечей, центр живота потягніть у напрямку до хребта, лікті нехай будуть розслабленими, уявіть, що вони ростуть із плечей.
- Тягнути коліна. Підніміть праве коліно та дотягніться ним до правого ліктя. Поверніться у вихідне положення і повторіть вправу 4-8 разів. З іншою ногою та рукою зробіть те ж.
- Склоочисник. Права нога повинна бути прямою, проводьте пальцями до правого кутка килимка для йоги. Поверніть її на місце і зробіть 4-8 повторень. На іншу ногу теж.
- Павук. Повторіть такий рух, як у склоочиснику. Проте цього разу тягніть праве коліно у бік правого біцепса. Повторіть вправу на обидні ноги по 4-8 разів.
ABS на спині
Ляжте спиною на килимок для йоги так, щоб нижня частина спини його торкалася.
- Підбори на підборах. Зігніть ноги в колінах, а голову зафіксуйте у долонях, груди повинні тягнутися доверху. Торкніться обома п’ятками, з’єднуючи коліна, і поверніть ноги у вихідне положення. Виконайте 8-12 повторень.
- Стільниця з натисканням на долоню. Ноги підніміть вгору та зігніть у колінах, створюючи опік, коли натискаєте на них долонями. Зафіксуйте положення на 15-30 секунд.
- Алмазні підйомники. Зведіть пальці ніг разом, а коліна навпаки розведіть по боках. Ваші ноги повинні утворити фігуру, яка нагадуватиме ромб. Руки тримайте за головою, а ноги підіймайте та опускайте. Повторіть вправу 8-12 разів.
Аби тренування було ефективнішим, повторіть комплекс вправ 2-3 рази.