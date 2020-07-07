Для стрункої фігури не настільки важливі силові тренування. Можна виконувати прості вправи, але регулярно. Таким чином ефект буде помітнішим. Вам знадобиться трішки часу, сила волі та ранковий ритуал фітнес-тренерки Меган Руп.

Тренування, яке Меган Руп виконує щоранку після сну, передбачає не лише покращення вашої форми, а й сприяння хорошому настрою на весь день. InStyle пише, що тренерка вмикає веселу музику та насолоджується виконанням легких вправ, бо уявляє, як це корисно вплине на її тіло.

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Які вправи виконувати, аби мати красиву фігуру

Тут зібрано 6 ефективних та простих вправ, у яких робиться акцент на прес. ABS – це така форма фітнесу, на якій спеціалізується зіркова тренерка Меган Руп. Тренування, яке вона робить щоранку базується на цій техніці. Виконувати його можна будь-де та спеціальний інвентар не потрібен.

Візьміть килимок для йоги і станьте у позу дощечки: руки покладіть на килимок на ширину плечей, центр живота потягніть у напрямку до хребта, лікті нехай будуть розслабленими, уявіть, що вони ростуть із плечей.

Тягнути коліна. Підніміть праве коліно та дотягніться ним до правого ліктя. Поверніться у вихідне положення і повторіть вправу 4-8 разів. З іншою ногою та рукою зробіть те ж.

Підніміть праве коліно та дотягніться ним до правого ліктя. Поверніться у вихідне положення і повторіть вправу 4-8 разів. З іншою ногою та рукою зробіть те ж. Склоочисник. Права нога повинна бути прямою, проводьте пальцями до правого кутка килимка для йоги. Поверніть її на місце і зробіть 4-8 повторень. На іншу ногу теж.

Права нога повинна бути прямою, проводьте пальцями до правого кутка килимка для йоги. Поверніть її на місце і зробіть 4-8 повторень. На іншу ногу теж. Павук. Повторіть такий рух, як у склоочиснику. Проте цього разу тягніть праве коліно у бік правого біцепса. Повторіть вправу на обидні ноги по 4-8 разів.

ABS на спині

Ляжте спиною на килимок для йоги так, щоб нижня частина спини його торкалася.

Підбори на підборах. Зігніть ноги в колінах, а голову зафіксуйте у долонях, груди повинні тягнутися доверху. Торкніться обома п’ятками, з’єднуючи коліна, і поверніть ноги у вихідне положення. Виконайте 8-12 повторень.

Зігніть ноги в колінах, а голову зафіксуйте у долонях, груди повинні тягнутися доверху. Торкніться обома п’ятками, з’єднуючи коліна, і поверніть ноги у вихідне положення. Виконайте 8-12 повторень. Стільниця з натисканням на долоню. Ноги підніміть вгору та зігніть у колінах, створюючи опік, коли натискаєте на них долонями. Зафіксуйте положення на 15-30 секунд.

Ноги підніміть вгору та зігніть у колінах, створюючи опік, коли натискаєте на них долонями. Зафіксуйте положення на 15-30 секунд. Алмазні підйомники. Зведіть пальці ніг разом, а коліна навпаки розведіть по боках. Ваші ноги повинні утворити фігуру, яка нагадуватиме ромб. Руки тримайте за головою, а ноги підіймайте та опускайте. Повторіть вправу 8-12 разів.

Аби тренування було ефективнішим, повторіть комплекс вправ 2-3 рази.